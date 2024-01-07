"رعب كبير وسط السماء" لن تتخيل ما حدث في طائرة بالجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عاش ركاب طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز التي تعد إحدى أكبر شركات الطيران في أمريكا الشمالية، رعبًا كبير بعد انفجار زجاج جزء كبير من نافذة الطائرة خلال تحليقها في الجو، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Fox19.

مما دفع كابتن الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً في مطار بورتلاند الدولي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان الركاب في حالة من الذعر خلال لقطات الكاميرا التي أظهرتها، وكانوا يستخدمون الأجهزة التي تدعم عملية التنفس خلال الهواء الشديد.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز في بيان قائلًا، : "لن تتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة إلا بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الكاملة وفحوصات السلامة، نتوقع الانتهاء من جميع عمليات التفتيش في الأيام القليلة المقبلة".

وذكر أحد الركاب الموجودين خلال الرحلة المفزعة، أن ضغط الهواء كان شديداً، ما دفع سيدة إلى احتجاز طفلها داخل مقعده بالرغم من تمزق ملابسه بسبب الهواء، وفقد العديد من الأشخاص هواتفهم التي سحبت من الهواء، وفور وصول الطائرة إلى المطار، فُحِص الركاب ولم يكن هناك إصابات خطيرة، وكان أغلبها طفيفة وتم التعامل معها.

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