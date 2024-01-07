فنجان قهوة يوميا يحميك من مرض خطير يهدد دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف أو موت الخلايا الدماغية، ما يسبب مجموعة من الأعراض، مثل: ضعف الأطراف، ومشكلات الرؤية، والتحدث، والتفكير.

وهناك عديد من الطرق الفعالة لخفض خطر الإصابة بهذا المرض الخطير، مثل: ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين، لكن، يساعد شرب فنجان من القهوة يوميا على تحقيق ذلك، وفقًا لموقع "Health".

شرب القهوة لا يقتصر فوائده على منع النعاس وزيادة التركيز، بل يساعد أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أشارت دراسة نُشرت في المجلة الطبية الأمريكية "Circulation" عام 2015 إلى أن، الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون 3-4 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪، وأقل عرضة للوفاة بنسبة 23٪، وأقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 12٪، وبسبب مرض السكري بنسبة 10٪.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول القهوة طريقة بسيطة وفعالة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة، مثل السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى، تُسهم القهوة في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، وهي أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة الغنية بنسبة عالية من الكافيين بانتظام، يساعد على الحماية من السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك عديد من العوامل التي تساهم في تعزيز فوائد القهوة للقلب والأوعية الدموية، حيث يساعد الكافيين، وهو مركب موجود بها، على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

كما أنها غنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الأوعية الدموية من التلف.

بالإضافة إلى، احتوائها على مركبات كيميائية، مثل: الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والمعادن التي يحتاجها الجسم للبقاء في صحة جيدة.

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