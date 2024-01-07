كيف يؤثر نقص المغنسيوم على جسمك ودماغك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتمد أجسامنا على بعض الفيتامينات والمعادن حتى تعمل بشكل أفضل، وفي حين أن الكثير مما نحتاجه يمكن العثور عليه في نظامنا الغذائي، إلا أن هذا ليس كافيًا دائمًا.

وقال طبيب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الدكتور كيشان فيثلاني: "قد يعاني الكثير منا من نقص المغنيسيوم"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح: "معظم الناس لا يدركون المعادن الرئيسية التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء، ومن أحد أهمها هو المغنيسيوم الذي يوصفه الطبيب بأنه المعدن "المعجزة".

وتابع: "المغنيسيوم معدن ضروري لصحة العضلات والأعصاب والعظام ومستويات السكر في الدم".

وأشار: "إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي على مدى فترة طويلة، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري أو عدم انتظام ضربات القلب مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام".

وأضاف: "يمكن أن يظهر نقص المغنيسيوم كمجموعة من الأعراض، عوضا عن ظهور عرض واحد أو عرضين فقط".

وشارك الطبيب أربع علامات تحذيرية تشير إلى نقص المغنيسيوم، وهما كالآتي:

فقدان الشهية:

قد لا يشعر الكثير منا بالجوع وهذا قد يكون ناجمًا عن شيء أكثر خطورة.

وقال الدكتور فيثلاني: "في حين أن فقدان الشهية يمكن أن يشير إلى مخاوف صحية مختلفة مثل الإجهاد، أو خلل في المعدة، أو أحد الآثار الجانبية للأدوية، فإنه يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لنقص المغنيسيوم.

وإذا كنت تعاني من الغثيان والقيء بالتزامن مع فقدان الشهية، فمن المهم فحص مستويات المغنيسيوم لديك، خاصة وأن القيء سيساهم أيضًا في انخفاضها بشكل أكبر.

تشنجات العضلات:

إحدى العلامات الأكثر شيوعا لنقص المغنيسيوم هي حدوث تشنجات في العضلات.

وقال: "في الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب نوبات أو تشنجات".

وتابع: "في حين أن التشنجات يمكن أن ترتبط بالتعب المفرط أو تناول الكثير من الكافيين، إلا أن المغنيسيوم يمكن أن يكون السبب أيضًا".

وأضاف: "يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناجمة عن تدفق الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى الإفراط في تحفيز أعصاب العضلات."

الضعف والتعب:

الشعور بالتعب والضعف الجسدي والتصلب هو علامة أخرى على نقص المغنيسيوم.

وقال: "إن انخفاض مستويات المغنيسيوم يؤثر في عمليات الجسم المتعددة بما في ذلك الإشارات العصبية ومستويات البوتاسيوم في خلايا العضلات، مما قد يسبب التعب والضعف".

وأشار: "قد لا يكون التعب والضعف وحدهما علامة على نقص المغنيسيوم، ولكن مع أعراض أخرى، يمكن أن يشير إلى أن مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة."

أمراض عقلية:

قد يؤدي انخفاض المغنيسيوم أيضًا إلى تغيرات عقلية وعاطفية.

والأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم قد يجدون أنفسهم يشعرون بالقلق أكثر من المعتاد.

وأشارت بعض الدراسات إلى وجود صلة بين انخفاض المغنيسيوم والاكتئاب."

علاج نقص المغنيسيوم:

من الأفضل إجراء اختبار نقص المغنيسيوم من قبل طبيب لفهم السبب الجذري للأعراض والحصول على الدعم المناسب لاحتياجاتك.

وإذا اكتشفت أنك تعاني من نقص في المغنيسيوم، يمكنك شراء المكملات الغذائية التي لا تستلزم وصفة طبية، أو يمكن أن يصف لك طبيبك مكملاً، اعتمادًا على شدة الأعراض لديك.

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة