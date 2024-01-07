"يمكن تجاهلها بسهولة".. 3 علامات أقل شهرة لسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان الكلى سابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وعلى الرغم من انتشاره، قد يكون من الصعب اكتشاف أعراضه.

وهناك بعض أعراض سرطان الكلى يمكن التغاضي عنها وتجاهلها بسهولة، لكن يجب استشارة الطبيب فورا إذا ظهرت عليك لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، وهما كالتالي:

التعب المستمر.

فقدان الوزن غير المبرر.

ارتفاع ضغط الدم المستمر.

التعب

التعب المستمر قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الكلى، حيث قد يؤثر المرض على إنتاج هرمون الإريثروبويتين المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى فقر الدم والتعب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فقدان الوزن غير المبرر

بينما يرتبط فقدان الوزن غالبًا بتغييرات إيجابية في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، فإن الانخفاض غير المتوقع وغير المبرر في الوزن يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الكلى.

كما أن التغيرات الأيضية التي يسببها الورم وفقدان الشهية يمكن أن تساهم في فقدان الوزن.

ارتفاع ضغط الدم المستمر

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط عادةً بصحة القلب، إلا أنه أيضًا من الأعراض الأقل شهرة لسرطان الكلى.

وتلعب الكلى دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم، ويمكن للأورام أن تعطل هذه الوظيفة.

بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم المستمر، خاصة عندما يقترن بأعراض أخرى، يجب أن يدفع الأفراد إلى طلب الرعاية الطبية والتفكير في فحص سرطان الكلى.

الأعراض الأخرى لسرطان الكلى:

دم في البول.

كتلة أو تورم في ظهرك، أو تحت ضلوعك، أو رقبتك.

ألم بين ضلوعك وخصرك لا يزول.

فقدان الشهية.

ارتفاع في درجة الحرارة لا يزول.

التعرق كثيرًا، بما في ذلك أثناء الليل.

ومع ذلك، هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الكلى.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "بعض هذه الأعراض شائعة ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة، كما أن وجودهم لا يعني بالتأكيد أنك مصاب بسرطان الكلى، ولكن من المهم أن يتم فحصك من قبل الطبيب.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى:

إذا كان لديك قريب مصاب بسرطان الكلى.

المدخنين.

الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة ببعض الحالات الوراثية الموروثة، مثل مرض التصلب الحدبي.

الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى لعلاج مرض الكلى المزمن.

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة