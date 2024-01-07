احذر.. تغيرات في القدمين علامة على مشكلة خطيرة في الكبد - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكبد هو أحد أعضائك الحيوية، وهو المسؤول عن الحفاظ على الوظائف الرئيسية في جميع أنحاء الجسم - وقد تكون هناك علامات منبهة حول جسمك تشير إلى أنه لا يعمل بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فالكبد مسؤول عن إزالة السموم، وكذلك تحويل الطعام إلى طاقة، وهذا يعني أن تلف الكبد يمكن أن يكون له آثار خطيرة.

وكشف أحد خبراء الصحة طرقًا يمكنك من خلالها اكتشاف مشكلات الكبد، وقد يكون بعضها في مناطق من الجسم قد لا تتوقعها.

وحذر الدكتور إريك بيرج، من الأعراض التي يمكن العثور عليها على القدمين، والتي قد تكشف مشكلة في الكبد.

وقال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب: "يمكنك الحصول على الكثير من الأدلة من خلال النظر إلى أجزاء معينة من الجسم، وخاصة القدم، لتتمكن من فهم ما يحدث في جسمك".

هذه خمس علامات تحذيرية يجب أن تنتبه إليها على قدميك.

بقع حمراء وبنية

يقول الدكتور بيرج إن هذا العرض غالبًا ما يرتبط بمرض السكري، ولكنه قد يشير أيضًا إلى مشاكل في الكبد: "ولكن إذا كان شخص ما يعاني من تليف الكبد أو التهاب الكبد أو حتى الكبد الدهني الشديد، ففي كثير من الأحيان تكون الدورة الدموية سيئة للغاية في الجزء السفلي من الجسم، وسترى هذه الألوان الحمراء الصغيرة تشبه لون الصدأ البني، ربما تظهر في بعض الأحيان نقاط صغيرة متقشرة أو أصباغ تشبه إلى حد ما الكدمات".

وأضاف: "لذا فإن الكبد له علاقة كبيرة بعوامل التخثر، وفيتامين ك، وعندما تفقد وظائف الكبد، يمكن أن يكون لديك الكثير من الأشياء مثل الكدمات والبقع المتغيرة اللون في أجزاء مختلفة من الجسم".

حكة القدم

وفقا للدكتور بيرج، فإن حكة القدمين موجودة "عادة" لأن الصفراء التي ينتجها الكبد سميكة للغاية، ثم تعود الصفراء إلى الكبد ثم تعود إلى الدم.

وأوضح: "من الدم يعود إلى الأنسجة ويمكن أن يظهر على شكل حكة.،أعرف بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحكة التي لا تطاق في أقدامهم، المشكلة على الأرجح ليست في القدم، بل في الكبد، ولكن يمكن أيضًا أن يكون فطرًا ينمو على القدم، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد لديهم المزيد من الالتهابات الفطرية ليس فقط في القدم ولكن في أظافر القدم أيضًا".

عروق تشبه العنكبوت

توجد الأوردة الشبيهة بالعنكبوت بشكل شائع حول الكاحلين، ومع ذلك، قال الدكتور بيرج إنه يمكن العثور عليها في أي مكان، قال: "هذا هو الوضع الذي لم يعد فيه الكبد قادرًا على تنظيم هرمون الاستروجين، لذا لدينا هذه الكمية الزائدة غير المنظمة من الاستروجين التي تطفو حول الجسم ويميل الاستروجين إلى توسيع الأوعية الدموية ويخلق نوعًا من تأثير تجمع الأوعية الدموية في جسمك، المشكلة في وجود هذا الاستروجين الزائد هي أن الاستروجين الزائد يمكن أن يلحق الضرر بالكبد ويخلق أشياء مثل الكبد الدهني ومشاكل في القناة الصفراوية التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات المرارة."

الكعب الجاف والمتشقق

غالبًا ما يكون الكعب الجاف والمتشقق علامة على نقص حاد في أوميجا 3، وأوضح الدكتور بيرج: "يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وتساعدك الصفراء على تكسير وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بالإضافة إلى العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية. ولكن مع ضعف وظائف الكبد، فإننا لا ننتج كمية الصفراء التي نحتاجها للمساعدة في استخلاص أحماض أوميجا 3 الدهنية. ويمكن أيضًا أن يكون نقص فيتامين ب3 مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض البلاجرا".

أظافر القدم

هناك خمسة حالات لأظافر القدم تصاحب تلف الكبد، بما في ذلك ضمور الأظافر، وداء الأظافر، وسرطان الأظافر، والتهاب الأظافر، والظفر المضرب.

الأظافر التصنعية هي أظافر مشوهة وسميكة جدًا، وقال الدكتور بيرج: "إنها متشققة ومشوهة، ولونها أصفر، في بعض الأحيان ينفصل عن فراش الظفر.

"قد يكون الأمر غير مريح للغاية، تبدأ قاعدة الظفر في الانهيار بسبب غزو هذه الفطريات وهناك القليل من اللون الأصفر قال: "التلوين ولكن هذا الفطر يعيش على البروتين والكولاجين الموجود في أظافرك".

يتم التعرف على ابيضاض الأظافر من خلال الخطوط البيضاء التي تمر عبر الظفر أو النقاط الصغيرة، ويظهر الظفر على شكل نتوءات عمودية ترتفع لأعلى ولأسفل، ويمكن أن تكون مشكلة في الكبد.

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة