الامارات | منصور بن زايد يحضر حفل زفاف محسن المزروعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في مجلس البطين بأبوظبي، حفل زفاف محسن محمد محسن بن حفيظ المزروعي، إلى كريمة السيد محمد سالم بن غانم المنصوري.

وهنأ سموّه العريسين وذويهما بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وأعرب ذوو العريسين عن سعادتهم بمشاركة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أفراحهم ومناسباتهم.

وقد تخللت الحفل أهازيج وعروض من الفنون الشعبية الإماراتية.