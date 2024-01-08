مشروبات تناولها يوميا تنظف الكلى بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تقوم الكلى بتصفية السوائل الموجودة في الجسم للتخلص من السموم والفضلات باستمرار، لذا فإن ما تشربه يمكن أن يؤثر على صحة الكلى.

لذا نستعرض المشروبات التي تنظف الكلى بشكل طبيعي يوميًا، ويكون من الضروري الحرص على تناولها حسب ما ذكره موقع goodrxhealth، WebMd.

تناول المياه

تعتمد الكلى على الماء لتكوين البول، وتعد تلك هي الطريقة التي تزيل الفضلات بها من الجسم، كما يساعد تناول المياه أيضًا على إبقاء الأوعية الدموية مفتوحة حتى يتمكن الدم من الوصول إلى أعضائك، بما في ذلك الكليتين، ما يعزز تنظيفها بشكل طبيعي.

الحليب قليل الدسم

يحتوي الحليب قليل الدسم على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، والمغنيسيوم، ما تساعد في الحفاظ على صحة الكلى وتنظيفها بشكل طبيعي ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، ويفضل تناول الحليب قليل الدسم لأن الدهون تقلل من الفوائد المحتملة له.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة، هذا يعني أنها تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وتساهم في الحفاظ على صحة الكلى وتنظيفها بشكل طبيعي، مما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، لاحتوائه على مادة الكاتشين، كما يكون مفيد بالتحديد مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

عصير التوت

يعد التوت غني بالفلافونويد، وهو نوع آخر من مضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الكلى ويعمل على تنظيفها بشكل طبيعي، كما تساعد في الوقاية من عدوى المسالك البولية، مع منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية والكلى،

ما هي المشروبات التي تضر بصحة الكلى ؟

المشروبات الغازية، تكشف الدراسات إلى أن شرب مشروبين أو أكثر يوميًا قد يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ويعتقد الخبراء أن حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية، يؤثر على الكالسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والفشل الكلوي.

المشروبات السكرية، يمكن أن تضر المشروبات المحلاة بصحة الكلى بطرق مختلفة، كما أنها تزيد من نسبة السكر في الدم وضغط الدم والالتهابات في الجسم، كما يمكن أن تساهم المشروبات السكرية أيضًا في زيادة الوزن، مما يزيد من إلحاق الأضرار بصحة الكلى.

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