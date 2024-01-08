رجل لا يعمل ومتزوج من 4 سيدات يثير جدلا.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشرت وسائل الإعلام اليابانية مؤخرًا قصة أثارت للجدل لرجل ياباني يبلغ من العمر 35 عامًا، يُزعم أنه متزوج من 4 زوجات ولديه 3 أطفال صغار، لكنه لم يعمل منذ أكثر من 10 سنوات.

أثار ريوتا واتانابي المقيم في سابورو بجزيرة هوكايدو اليابانية، جدلا واسعا بسبب أسلوب حياته غير التقليدي، وفقا لموقع «odditycentral».

ويعيش «واتانابي» مع 3 من زوجاته اللاتي ينسجمن مع بعضهن البعض ويعتمد عليهن في معظم احتياجات الأسرة المالية، لأنه لم يكن لديه وظيفة في السنوات العشر الماضية.

واتانابي لديه 4 زوجات بالمخالفة للقانون

تفاصيل الحياة اليومية للعائلة ظهرت مؤخرًا في برنامج AbemaTV الإخباري الياباني Abema Prime وأثارت جدلاً في اليابان، الدولة التي يُحظر فيها تعدد الزوجات رسميًا.

ولتجاوز قانون تعدد الزوجات الياباني، تعيش زوجات ريوتا الأربع حاليًا فيما يُعرف باسم «علاقة القانون العام» معه، لكنهن يخططن لتسجيل زواجهن ثم تطليقه واحدة تلو الأخرى، حتى يتمكنّ من أخذ لقب واتانابي ونقله إلى أطفالهن.

وقال «واتانابي» لتلفزيون أبيما: «أنا ببساطة أحب النساء وأحاول المساواة بينهن».

سر حياة الرجل مع زوجاته الأربع

يعيش الرجل العاطل عن العمل مع 3 من زوجاته في غرفة نوم مع أطفالهن، تبلغ زوجته الأولى 27 عامًا، بينما الثانية والثالثة 24 و22 عامًا على التوالي.

لديه طفل عمره عامان وآخر عام واحد من زوجته الأولى، وطفل عمره 5 أشهر من زوجته الثانية، ولم يحدد الرجل سبب عيش زوجته الرابعة بشكل منفصل عنه.

قالت زوجات واتانابي الأربع إنهن كنّ يعلمن منذ البداية وأنه عاطل عن العمل، لكن ليس لديهن مشكلة، حيث يعملن معًا لتغطية نفقات الأسرة الشهرية التي تبلغ نحو 850 ألف ين (5860 دولارًا)، بينما يتولى ريوتا الأعمال المنزلية.

وأضاف ريوتا: «أعتقد لا توجد مشكلة في تعدد الزوجات، ووصف زوجاته الأربع بأنهن أكثر من صديقات.

وأشاد النساء خلال البرنامج بسحره وقوته وأعربن بالإجماع عن دعمهن له.

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