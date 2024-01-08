جورجينا تغازل رونالدو بتناول غزل البنات بطريقة غريبة.. بتضحكه «فيديو»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ظهرت جورجينا رودريجيز، بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، رفقة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي داخل طائرته الخاصة، وذلك عبر مقطع فيديو انتشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال موقع الفيديو، مازحت جورجينا كريستيانو رونالدو بحركة غير متوقعة وعفوية، حيث ظهرت وهي تتناول غزل البنات أمام رونالدو بطريقة كوميدية، وهو ما جعله يضحك.

تفاعل على فيديو جورجينا ورونالدو

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث جاءت تعليقات البعض كالتالي: «عسل أوي، ياحبيبي يارونالدو، نظراته عسل، لم يكن في الحسبان».

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا إطلالة باللون الأبيض، مرتدية فستان قصير، ومفتوح بصيحة الكاب.

إطلالة جورجينا في الفيديو

ونسقت مع الإطلالة بعض الإكسسوارات، مرتدية شنطة يد باللون البني، وحلق ومجموعة خواتم،

واعتمدت مكياج رقيق بدرجات النود.

خلال الفيديو، ظهر أن جورجينا تتمتع بشخصية مرحة وعفوية، كما أنها تهتم بنشر السعادة والضحك بين المحيطين بها، وعلى الجانب الآخر يُظهر الفيديو أيضًا أن رونالدو يتمتع بشخصية رومانسية، حيث ضحك عندما رأى جورجينا تتناول غزل البنات.