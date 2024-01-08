6 مشروبات صباحية تساعد على تنظيف دهون الشرايين وتقي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تتراكم الدهون في الشرايين بمرور الوقت، ما يؤدي إلى انسدادها وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من الطرق لتنظيف دهون الشرايين، بما في ذلك تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ويمكن أن يساعد تناول بعض المشروبات صباحًا أيضًا في تنظيف دهون الشرايين بشكل فعال.

ووفقًا لما جاء في موقعي "هيلث لاين"، "ويب ميد"، إليك 6 مشروبات صباحية تساعد على تنظيف الشرايين بشكل فعال.

الماء

يعد الماء من أفضل المشروبات الصباحية التي تحسن من دهون الشرايين، حيث تساعد على إزالة السموم، لذا يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على خصائص مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف وتساعد على منع تصلب الشرايين، وخفض الكوليسترول الضار في الدم.

عصير الليمون

مشوب الليمون يحتوي على خصائص مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما أنها تحتوي على حمض الستريك، والذي يمكن أن يساعد على إزالة الدهون من الشرايين، ومنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الشاي الأخضر

يحتوي مشروب الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونيد، والتي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم، والكوليسترول الضار، لذا فإن الشاي الأخضر مشروب صحي للمساعدة على تنظيف الشرايين من الرواسب الدهنية.

عصير الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل الجرجير على العديد من العناصر الغذائية، مثل الألياف وفيتامين ج، ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على تنظيف دهون الشرايين،

الماء مع شرائح الليمون بالنعناع

يساعد تناول هذا المشروب كل صباح على تنقية الشرايين من الدهون، فهو من المشروبات المنعشة، بينما يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة، والنعناع على مضادات الالتهابات.

نصائح لتنظيف الشرايين من الدهون:

تناول طعام صحي مليء بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم.

الإقلاع عن التدخين.

معالجة السمنة.

الابتعاد عن الكحول.