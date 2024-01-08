سيارات تطير في الهواء بالسعودية.. والسبب صادم «فيديو»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واقعة غريبة شهدتها المملكة العربية السعودية، تمثلت في ظهور مركبات تطير أمتارا في الهواء.

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل في السعودية، أظهر سيارات تطير في الهواء بسبب مطب صناعي في جازان جنوب المملكة.

فيما كشف الفيديو عن سيارات تعرضت للتلف بسبب المطب الصناعي وتوقفت على جانبي الطريق.

الحساب الذي نشر الفيديو عبر منصة «إكس، تويتر سابقا»، باسم جوال منطقة جازان، علق على الفيديو: «مقطع متداول يوثق تضرر عدد من المركبات جراء مطب صناعي بمدخل المضايا والجهات المعنية تتدخل وتزيل المطب للحد من أضراره».

وطالب النشطاء، السلطات بإزالة المطب الصناعي، وهو ما تحقق بعد استجابة الجهات المختصة.

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