بعد زواجه من فتاة سنغالية.. ما حقيقة ارتباط ساديو ماني بالصحفية ميليسا ريدي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية القليلة، بصور ومقاطع فيديو من حفل زفاف اللاعب السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، وذلك بعد عقد قرانه أمس على شابة سنغالية تدعى عائشة تامبا، إثر قصة حب قوية حُفت في النهاية بالزواج.

وعلى العادات السنغالية بدأت مراسم الاحتفال بحفل الزفاف وبحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، وسط فرحة كبيرة بين جمهور المنتخب السنغالي حول العالم ومحبي اللاعب الشهير «ماني».

وقبل زواج مهاجم فريق نادي النصر السعودي «ساديو» ربطته علاقة قوية بصحفية تونسية تدعى «ميلسا ريدي» التي كان من المفترض أن يتزوج بها سابقا، إلا أن علاقتهما لم يكتب لها القدر الاكتمال، وفي السطور التالية تستعرض «هن» أهم التفاصيل الخاصة بقصتهما وأبرز المعلومات عنها، بحسب ما ذكره موقع «soccerprime».

حقيقة ارتباط ساديو مانيه بالصحفية ميلسا ريدي

تعرف لاعب الكرة السنغالي الشهير «ساديو» للمرة الأولى على صديقته الصحفية «ميلسا» من خلال التقائهما في الكثير من المقابلات الاحترافية أثناء عملهما معا، خاصة عند انتقال «ماني» بنجاحات كبيرة من ساوثهامبتون إلى ليفربول، عندما التقى بميليسا ريدي لأول مرة، وهو ما سهل عليهما التواصل فيما بعد وتطورت علاقتهما كثيرا.

وكان من المفترض أن يتزوج «ساديو» بها، إذ كشفت مليسيا عن علاقتها بـ«ماني» في 5 نوفمبر 2017 من خلال نشر صورة لهما معا على «إنستجرام»، إلا أن علاقتهما لم تكتمل لأسباب غير معروفة ولم يذكر منها سوى انتقاله إلى ألمانيا.

معلومات عن الصحفية ميليسا ريدي

- تدعى ميليسا ريدي، وهي صحفية رياضية ومؤلفة، إذ ألفت كتبًا مثل «صدقنا» وهو يتحدث عن كيف حول يورغن كلوب ليفربول إلى فائزين بالألقاب، وقد أثبت هذا الكتاب شعبيته في ليفربول وبين معجبيه في جميع أنحاء العالم.

- تبلغ «ميلسا» من العمر 36 عامًا.

- تعتبر «ريدي» تونسية وهي من جنوب إفريقيا.

- تعمل «ريدي» حاليًا في شركة سكاي سبورتس الرياضية العالمية في موطنها جنوب أفريقيا، وتعتبر واحدة من أفضل الصحفيين في البلاد.

- لدى «ميلسا» حضور جيد على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لديها حاليًا حوالي 138000 متابع على «إنستجرام».