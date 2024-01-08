نوع من الذهب سعره أقل من 1500 جنيه للجرام.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الذهب من أهم العناصر التي تكمل أناقة المرأة، وتضفي عليها مظهرًا جذابًا، ويختلف سعر الذهب من وقت لآخر، ويعتمد على عوامل مختلفة، مثل العرض والطلب والأسعار العالمية.

ومؤخرًا، ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها مصريا، وعيار 18 يصل إلى 2807 جنيها، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب، ما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أنواع من الذهب أقل سعرًا.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم نوعا من الذهب سعره أقل من 1500 جنيها مصريا للجرام، وفقًا لما أوضحه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

يقول نادي: "ذهب عيار 9 معتمد من مصلحة الدمغة والموازين، وهو من المشغولات الذهبية القليلة نسبيًا، لذا فهو متوفر في عدد محدود من المحلات، منها محلات خان الخليلي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فهو ليس متداولًا كثيرًا مثل أنواع الذهب الأخرى، ويتم تصنيعه حسب الطلب، ولا يتوفر في محلات الصاغة، وذلك لأن معظم الناس يفضلون شراء عيار 18 و24".

- ما سبب انخفاض سعره؟

أضاف: "يرجع سبب انخفاض سعر جرام الذهب عيار 9 إلى أن نسبة الذهب الموجودة به منخفضة، ما يجعل تصنيعه محدودًا".

- عيار 9.. خيار استثماري طويل الأجل أم لا؟

أوضح "نجيب: "يحتوي الذهب عيار 9 يحتوي على نسبة منخفضة من الذهب، ما يجعله أقل قيمة من عيارات الذهب الأخرى، وهذا يعني أن انخفاض أسعار الذهب بشكل عام يؤدي إلى انخفاض سعره بشكل أكبر من عيارات الذهب الأخرى".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن مصنعية هذا النوع من الذهب عالية جدًا، وذلك تصبح قطعة المجوهرات هشة وسهلة الكسر، لذلك، فإنه ليس الخيار الأفضل للاستثمار طويل الأجل، ومن الأفضل اختيار عيار ذهب أعلى".

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