الامارات | مهرجان دبي للتسوق: انتظروا عروضاً ختامية ساحرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 38 يوماً حافلة بالتجارب الاستثنائية، يواصل «مهرجان دبي للتسوق»، فعاليات دورته الـ29 حتى 14 يناير الجاري. ويقدم المهرجان عطلة نهاية أسبوع أخرى مملوءة بالأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والسحوبات والجوائز القيّمة.

وتتميز عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمهرجان دبي للتسوق (13 و14 الجاري)، بمجموعة مذهلة من العروض، بما في ذلك أروع الأسواق المؤقتة في المدينة، «اتصالات إم أو تي بي»، والمجسمات الضوئية على مستوى المدينة ضمن فعاليات «أضواء دبي»، وعروض طائرات الدرون، والحفلات الموسيقية مع «نغمات دبي»، إضافة إلى تجربة حسية جديدة مع «معرض أرماني بريفيه»، ومهرجان «شتانا في حتا» الذي تم تمديده إلى نهاية مهرجان دبي للتسوق، وعروض الألعاب النارية في بلوواترز وذا بيتش، جي بي آر.

إلى جانب ذلك، ينظم «مهرجان 321» والحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق، حيث سيكون الضيوف على موعد بصنع ذكريات لا تُنسى مع العد التنازلي لختام الدورة الـ29.

أضواء وألوان

وضمن الفعاليات الختامية، يطل «مهرجان 321» في 13 الجاري، بمجموعة من العروض الحية في سكاي دايف دبي، يحييها النجوم حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس. وبإمكان الزوار الاستمتاع بعرضين باهرين، بدءاً من أكبر عرض لطائرات الدرون في تاريخ مهرجان دبي للتسوق، إلى عرض الألعاب النارية المذهل المملوء بالألوان والأضواء التي تنير أفق دبي مارينا.

وهذا ليس كل شيء، إذ يمكن مشاهدة عرض لفريق الفرسان للعروض البهلوانية، والاستمتاع بتجارب عائلية فريدة من نوعها، واستكشاف النكهات الجديدة.

وتتضمن الفعاليات عروضاً ستضيء سماء دبي بالألعاب النارية خلال الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق، ليودع الزوار هذه الدورة بلحظات ساحرة من الألوان والأضواء المتلألئة التي تملأ السماء، وتصنع انعكاسات مذهلة على مياه الخليج العربي، إذ يمكن التوجه إلى بلوواترز وذا بييتش، جي بي آر، في 13 الجاري، للحصول على مكان مثالي، لمشاهدة هذا الاحتفال الذي لا يُنسى.

منتجات ومواهب

أما سوق «اتصالات إم أو تي بي» الخارجي المقام في حي دبي للتصميم، فيضم الكثير من المنتجات التي تقدمها علامات محلية ومصممون إقليميون وعالميون. ولن ترغب عاشقات مستحضرات التجميل في تفويت فرصة خوض تجربة «فينتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة كلياً في موقف السيارات، إذ يمكنهن المرور للحصول على مستحضرات التجميل المناسبة، إضافة إلى أفضل المنتجات، إضافة إلى الاستمتاع بمواهب موسيقية محلية مع عروض مختارة كل ساعة على المسرح، بدءاً من معارك الراب إلى حفلات الرقص، لذا لا تفوتوا زيارة السوق في حي دبي للتصميم قبل نهاية فعالياته في 14 الجاري.

وهذه هي الفرصة الأخيرة لمشاهدة الدورة الثالثة من «أضواء دبي»، والمجسمات الجديدة كلياً والعروض الترفيهية التي يستمتع بها الجميع مجاناً في الوجهات الجذابة على مستوى المدينة، إذ يمكن مشاهدة تحول واجهات المباني إلى شاشات عرض مع الثنائي «ذا أنوكي»، الشخصيتين العملاقتين المحبوبتين اللتين تشاركان الرسائل الإيجابية حول الاستدامة، والحفاظ على كوكبنا في منطقة السيف، وحي دبي للتصميم، وفي «اتصالات إم أو تي بي».

رسائل ملهمة

كما يمكن التوجه إلى منطقة السيف وسوق الذهب، لمشاهدة فعالية «إضاءة النيون»، التي تنشر رسائل ملهمة عبر لافتات النيون في وسط المدينة التاريخي، إضافة إلى 40 عَبرة مضاءة بالنيون في خور دبي. وهناك أيضاً فعالية «عجائب الأمازون في ويست بيتش، نخلة جميرا»، والتي تتضمن مشاهد خلابة تحتوي على مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم. كما ستضفي شخصيتا دبي المحبوبتان، مدهش ودانة، مزيداً من السعادة والمرح على سيتي سنتر مردف، إذ إن الثنائي سيكون نجما الاحتفالات بمجسمين ضخمين يبلغ طول كل واحد منهما 10 أمتار.

طائرات الدرون

تأكدوا من عدم تفويت عرض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق الذي تقدمه شركة الإمارات للبترول مع عرضين يسردان قصصاً ملهمة حول دبي، ويضيئان سماء المدينة في الثامنة والعاشرة مساء كل ليلة. ويصحب العرضان المشاهدين في رحلة عبر تاريخ دبي، ويقدمان لمحة عن مستقبل المدينة، مع سيمفونية من الألوان والأشكال التي تبهر الجميع. فتوجهوا إلى ذا بيتش، وجي بي آر أو بلوواترز، للاستمتاع بهذه العروض حتى 14 الجاري أيضاً.

وتعرفوا، خلال الأيام القليلة المتبقية من المهرجان، إلى مجموعة من الموسيقى الحية مع فعالية «نغمات دبي»، إذ يقدم أكثر من 65 فناناً محلياً وإقليمياً ناشئاً عروضهم مجاناً في 16 مسرحاً في الهواء الطلق في أنحاء المدينة. ويمكن الاستمتاع بالإيقاعات والألحان من موسيقى الروك والبوب إلى موسيقى بوليوود والهيب هوب، ومزيج من العروض التي تحول المدينة بأكملها إلى مسرح كبير للغناء والرقص.

• 65 فناناً ناشئاً يقدمون عروضهم في 16 مسرحاً في الهواء الطلق بأنحاء المدينة.

وجهة رائعة

يمكن التوجه إلى مهرجان «شتانا في حتا» في وادي هب، لقضاء عطلة رائعة، إذ تم تمديد المهرجان، بالتزامن مع نهاية مهرجان دبي للتسوق في 14 الجاري. وتتيح الفعاليات للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة المجسمات الضوئية، إلى جانب خيارات المأكولات والمشروبات، واكتشاف كل ما تقدمه حتا من روائع لصنع ذكريات لا تُنسى مع الأصدقاء والعائلة في الهواء الطلق.

