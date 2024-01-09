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الامارات | القمة الثقافية

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في منارة السعديات بأبوظبي، في الفترة من الثالث إلى الخامس من مارس المقبل، تحت شعار «مسألة وقت»، وتجمع نخبة من قادة الفكر في الثقافة والإعلام والمتاحف والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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