الامارات | القمة الثقافية

شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في منارة السعديات بأبوظبي، في الفترة من الثالث إلى الخامس من مارس المقبل، تحت شعار «مسألة وقت»، وتجمع نخبة من قادة الفكر في الثقافة والإعلام والمتاحف والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة.
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