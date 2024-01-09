5 علامات تدل على صحة قلبك.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القلب هو أحد أهم أعضاء الجسم، فهو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

أشارت الطبيبة الروسية أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان القلب سليمًا أم لا، وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:

- ضغط الدم:

يتراوح ضغط الدم الطبيعي بين 120/80 و140/90 ملم زئبق، إذا كان ضغط الدم أعلى من 140/90 ملم زئبق، فهذا مؤشر على ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وفقًا لوكالة "Gazeta" الروسية.

- معدل ضربات القلب:

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة للبالغين بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، لذا إذا كان معدل ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة، فهذا علامة على بطء القلب، وهو حالة صحية تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.

- مستوى الكوليسترول:

مستوى الكوليسترول الطبيعي أقل من 200 مللجرام لكل ديسيلتر، لكن إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعًا، فقد يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

- مستوى الدهون الثلاثية:

يسبب ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- السكر في الدم:

إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا، فقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

ونصحت باتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة القلب، تشمل:

ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحفاظ على وزن صحي.

- اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

- الإقلاع عن التدخين.

- التحكم في مستويات التوتر.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكربوهيدرات السريعة.

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