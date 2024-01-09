3 علامات تظهر في الفم تكشف نقص فيتامين ب 12.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين ب 12 فيتامين أساسي يؤدي العديد من الوظائف في الجسم، مثل إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الجهاز العصبي.

ويؤدي نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض، مثل: التعب، وفقر الدم، ومشاكل في الذاكرة.

في بعض الحالات، تظهر 3 علامات أخرى في الفم تنذر بانخفاض مستويات فيتامين B12، وفقًا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية.

1. التهاب اللسان

عرض شائع لنقص فيتامين B12، حيث يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تلف الأعصاب التي تغذي اللسان، ما يسبب تورم اللسان وتغير ملمسه.

أحد أعراض كورونا دليل على نقص فيتامين ب 12

2. ضعف التذوق

يسبب نقص هذا الفيتامين اختفاء النتوءات الصغيرة الموجودة على سطح اللسان التي تحتوي على آلاف من أجهزة الاستشعار الصغيرة التي تسمى «براعم التذوق»، ما يؤدي إلى فقدان حاسة التذوق، الذي يعد كذلك أحد الأعراض المعروفة للإصابة بفيروس كورونا.

3. التهاب الفم

يساعد فيتامين ب 12 على نمو وتطور الأنسجة التي تبطن الفم، عندما تعاني من انخفاض مستوياته، يمكن أن تتلف هذه الأنسجة، ما يؤدي إلى التهاب الفم.

الذهاب للطبيب فورا

ونصحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية في حال مواجهة أي علامات نقص فيتامين ب12، بالذهاب للطبيب المختص، لتلقي العلاج المناسب.

على الرغم من من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشكلات الناجمة عن الحالة تكون خطيرة إذا تُركت دون علاج.

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