6 أسباب تجعلك تعانين من الإمساك في الشتاء.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الإمساك من أكثر أمراض المعدة المنتشرة بين الكثير من الأشخاص، والتي تسبب آلاما شديدة لا يمكن تحملها في معظم الحالات، ويرجع ذلك إلى الأطعمة غير الصحية التي يتناولها الشخص خلال اليوم خاصة بفصل الشتاء وصعوبة تحركه نتيجة برودة الجو، وبالتالي تظهر مشاكل القولون وعسر الهضم.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز أسباب الإصابة بالإمساك، وأهم النصائح المهمة للتخلص منه نهائيًا عن طريق اتباع بعض الطرق الفورية والمضمونة، وذلك بحسب ما نشره موقع «هيلث لاين» وأكدته الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والجهاز المناعي بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها إلى «هن».

أسباب الإصابة بالإمساك الشديد

1- اتباع نظام غذائي غير صحي.

2- عدم تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

3- الإفراط في تناول المشروبات الغازية والتي تحتوي على الكافيين.

4- تناول الأطعمة الغنية بالنشويات خاصة في الصباح، وهو ما يسبب الإمساك الشديد.

5- المبالغة في تناول المقليات خلال وجبات الإفطار.

6- عدم ممارسة الرياضة أو التحرك بشكل منتظم، ما ينتج عنه بطء في عمل الجهاز الهضمي.

أفضل النصائح لعلاج الإمساك المزمن

وذكرت الدكتور نهلة عبد الوهاب، في حديثها لـ«هن»، أن الشخص إذا أُصيب بالإمساك الشديد لمدة 3 أيام فأكثر، عليه الكشف السريع لدى طبيب متخصص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة حتى لا تتطور المشكلة الصحية لديه وتتضاعف، موضحة أهم النصائح التي يفضل اتباعها للتخلص من ألم الإمساك بشكل جذري فيما يلي:

1- الحفاظ على الكمية المناسبة من شرب المياه والسوائل المختلفة التي يحتاج إليها الجسم.

2- حماية الجهاز الهضمي من عسر الهضم من خلال ممارسة التمارين الرياضية يوميا أو على الأقل المشي لمدة قليلة.

3- تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات الغازية الغنية بالسكريات.

4- الاهتمام بمضغ الأكل جيدا.

5- عدم النوم مباشرة فور تناول الأكل، مع الحرص على أكل وجبة خفيفة في وجبة العشاء.