4 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.. وهذه طرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

سرطان القولون هو أحد أكثر الأنواع شيوعًا، ويصيب الملايين كل عام، ويوجد فى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكبد أو الرئتين.

محمد المنيسي، استشاري الباطنة، كشف عن أربعة من أكثر علامات تشير إلى الإصابة بسرطان القولون شيوعًا حول العالم، كالتالي:

تغيرات في عادات التغوط

وقال لـ«الخليج 365» إن هذه التغييرات قد تشمل الإسهال أو الإمساك أو تغيرات في شكل البراز، مثل أن يصبح البراز رقيقًا أو مغطى بالدم.

نزيف المستقيم

قد يكون النزيف واضحًا أو مختلطًا بالبراز.

ألم في البطن

قد يكون الألم مستمرًا أو متقطعًا، وقد يكون خفيفًا أو شديدًا.

شعور بالتعب أو الضعف

قد يكون هذًا بسبب فقدان الدم أو بسبب تأثير السرطان على الجسم.

نصائح طبية للوقاية من سرطان القولون

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب.

يمكن أن يساعد الفحص المبكر والعلاج في زيادة فرص الشفاء من سرطان القولون.