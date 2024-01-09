بعد تتويجها بلقب الأفضل في أفريقيا.. بطلة منتخب السلة: والدتي سبب نجاحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هاجر عامر، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة، إنها بدأت تلعب كرة السلة عندما كانت في الرابعة من عمرها، متابعة أنها كانت تريد ممارسة لعبة الجمباز ولكن بسبب طولها اشتركت في كرة السلة، موجهة الشكر لوالدتها التي تولت مهمة الاهتمام بكل تدريباتها الرياضية منذ الصغر وصولا لتتويجها بلقب الأفضل في بطولة أفريقيا 2023.

مشقة فترات التدريب

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، عبر فضائية «DMC»، أنها كانت تعاني كثرة التدريبات والجري عندما كانت طفلة، ولكن الآن تحرص على ممارسة الرياضة بمفردها وتقوية مهاراتها، مشيرة إلى أنها أم لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وتعتني بها مثلما كانت والدتها تفعل معها من حيث التدريبات وممارسة الرياضة.

مشاركتها في العديد من البطولات

وتابعت أنها شاركت في العديد من البطولات الرياضية، وحصلت على بطولتين أفريقيتن للأندية، فضلا عن حصدها لبطولة ناشئين مع منتخب مصر، وكانت أول جيل يشارك في كأس العالم، إلى جانب حصولها على لقب أحسن لاعبة في أفريقيا بالعامين الماضي والحالي.