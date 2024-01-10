الامارات | باحثون يطورون لقاحاً ضد حب الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور فريق بحثي من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو الأميركية، لقاحاً ضد حب الشباب.

وأثبت اللقاح بعد اختباره على فئران التجارب أنه يقلل الالتهابات التي تصاحب حب الشباب عن طريق تحييد تأثير أحد الإنزيمات التي تفرزها البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.

وتركزت الدراسة التي استغرقت أكثر من 10 سنوات، على علاقة حب الشباب بنوع معين من البكتيريا تعيش على جلد الإنسان.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه البكتيريا تفرز نوعين من الإنزيمات هما HylA وHylB، وأن النوع الأول هو الذي يتسبب في حدوث الالتهابات التي تصاحب بثور حب الشباب على سطح الجلد، في حين يعمل النوع الثاني من الإنزيمات على تهدئة الالتهابات الجلدية.

وأكد الباحثون أن أهمية هذه الدراسة تتمثل في تسليط الضوء على العوامل الوراثية للإصابة بحب الشباب، وابتكار وسائل علاجية، لاستهداف هذه المشكلة.