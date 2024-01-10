الامارات | حبة ذكية تحفز شعور الامتلاء في المعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "حبة ذكية" تستخدم تقنية تساعد المعدة على الشعور بالامتلاء.

يقوم مبدأ عمل الحبة الذكية على الاهتزاز بمجرد ملامستها لسائل المعدة وتحفيز المستقبلات وخلق شعور الامتلاء.

تم الكشف عن الحبة الذكية، المسماة VIBES، وهو اختصار لـ Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator، مؤخرًا في دراسة نُشرت في مجلة Science Journal.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اختبارها بعد على البشر، فقد أسفرت التجارب على الخنازير عن نتائج واعدة للغاية وصلت إلى 40% شهية أقل.

وبحسب الفريق المطور للحبة الذكية، يتم تناول حبوب Vibes على معدة فارغة نسبيًا قبل 20 إلى 30 دقيقة من الوجبات لتحفيز الإحساس المرغوب بالشبع في وقت مبكر من الوجبة.

توضح الدراسة المنشورة فعالية التدخل منخفض التكلفة وغير الجراحي لتقليل تناول الطعام واستهلاك السعرات الحرارية.