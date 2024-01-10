4 عادات تفعلها يوميا تسبب الخرف وتؤثر على صحة الدماغ.. توقف عنها فوراً

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل في التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب، وبالتالي يصعب عليهم أداء مهامهم بشكل جيد، وهو ما يسبب للشخص الكثير من المشاكل، منها عدم إنتاجيته في العمل أو الصعوبة التي تواجهها الأم عند محاولة إنهاء أعمالها المنزلية.

وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن»، أهم العادات السلبية التي أصبحت جزءا من حياة الناس، دون أن يكونوا على دراية بالأضرار التي يمكن أن تؤثر عليهم، وذلك بحسب ما ذكره موقع «eat this not that»، وأكده الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

عادات يومية تؤثر على صحة الدماغ

1- الإفراط في تناول القهوة:

الكثير من الناس تتناول كميات كبيرة من القهوة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المخ بمرور الوقت، وعلى الرغم من فوائدها المتعددة، إلا أن الإفراط فيها يسبب الأمراض، إذ كشفت دراسة أسترالية عن أن الشخص الذي يشرب 6 أكواب من القهوة يوميًا، هو الأكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 53٪، بالإضافة إلى تضائل حجم الدماغ لديه.

2- عادة التدخين

الأشخاص التي تفضل التدخين تواجه على المدى البعيد الكثير من المشاكل الصحية، في مقدمتها فقدان الذاكرة بنسبة 2% خاصة بالنسبة للشخص الذي يتناول سيجارة يوميا، وذلك نتيجة السموم الموجودة في التبغ، والتي تعمل على تضييق الأوعية الدموية.

3- التعرض المستمر للضغط النفسي

الأشخاص الذين يعملون في بيئة عمل مليئة بالتوتر والضغط، تعاني الكثير من المشاكل النفسية منها الاكتئاب والتوتر، بالتالي يؤثر ذلك على صحة الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.

4- عدم ممارسة الرياضة بانتظام

من أكثر الأمور التي تضر بصحة الجسم، هي تجنب الشخص التمارين الرياضية، إذ أشار عدد من الباحثين في جامعة كولومبيا إلى أن الأشخاص التي لا تمارس الرياضة مثل المشي أو الجري بشكل منتظم، يعانون من انكماش دماغي كبير وعدم قابليتهم على التركيز لفترات طويلة.