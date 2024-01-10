6 أعراض تكشف الإصابة بسرطان خطير.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يضمن التشخيص المبكر للسرطان أفضل فرصة للعلاج الناجح، ويعد اكتشاف الأعراض أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك.

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سرطان الرئة لأنها غالبًا لا تظهر إلا بعد تدهور الحالة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولكن حددت الطبيبة الأيرلندية، الدكتورة مونيكا بيريز أويكيه العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، وهما كالآتي:

سعال لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع.

بحة الصوت.

السعال الدموي.

فقدان الوزن غير المبرر.

ضيق التنفس.

تغيير في السعال الطبيعي (خاصة المدخنين).

كيف يبدو سعال سرطان الرئة؟

ربما يكون السعال المستمر هو أكثر أعراض سرطان الرئة شهرة، لذا إذا كنت تعاني من السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو كان لديك سعال متغير أو ازداد سوءًا وكان لديك اختبار فيروس كورونا سلبيًا، فيجب عليك الاتصال بالطبيب فورا.

يتوقع الأشخاص في كثير من الأحيان أن يكون سعال سرطان الرئة شديدًا، ولكن لا يوجد أي نوع معين من السعال يرتبط بسرطان الرئة، ويمكن أن يعاني الأشخاص من سعال صدري جدًا، أو قرادي خفيف جدًا، مثل تطهير الحلق بشكل مستمر.

ويمكن أن يكون السعال الناجم عن سرطان الرئة رطبًا وجافًا، ويتعلق الأمر بطول الفترة التي تعاني فيها من السعال وليس بنوعه.

أعراض أخرى لسرطان الرئة يجب الانتباه إليها:

يعد سعال الدم وفقدان الوزن غير المبرر وضيق التنفس من بين الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة.

وتشمل بعض الأعراض الشائعة الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

التعب المستمر بسبب نقص الطاقة.

يعتبر الصوت الأجش من الأعراض الأقل شيوعًا.

وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

تغيرات في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح أكثر انحناءً أو أطرافها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع).

صعوبة أو ألم عند البلع.

الصفير.

تورم وجهك أو رقبتك.

ألم مستمر في الصدر أو الكتف.

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