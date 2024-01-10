الكحة في الشتاء.. كيف تفرق بين سعال سلالة كورونا الجديدة والإصابة بنزلة برد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون تحديد سبب السعال المستمر أمرًا صعبًا، إذ تشترك أمراض الجهاز التنفسي المختلفة في أعراض متشابهة.

ويمكن لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإنفلونزا، ونزلات البرد، والسل (TB) أن تسبب السعال، ولكن بعض الخصائص يمكن أن تساعد في التمييز بينها.

من المهم أن تتذكر أنه يجب استشارة أخصائي للحصول على تشخيص دقيق، حيث قد تتداخل بعض الأعراض، وهناك حاجة إلى اختبارات محددة للتأكد من السبب.

سعال كورونا

يتميز سعال كوفيد بأنه جاف ومستمر، على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وقد يفتقر إلى إنتاج المخاط، بحسب صحية تايمز أوف إنديا.

يمكن أن يكون السعال المرتبط بفيروس كورونا مزعجًا، وقد يساهم في الشعور بعدم الراحة في الحلق والصدر، وقد يكون مصحوبا بأعراض أخرى.

يعاني العديد من المصابين بفيروس كورونا من الحمى، والتي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، تعتبر صعوبات التنفس، بما في ذلك ضيق التنفس، شائعة ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الشعور بالتعب الشديد.

من الأعراض غير العادية المرتبطة بفيروس كورونا الفقدان المفاجئ لحاسة التذوق أو الشم، تظهر أعراض فيروس كورونا عادة بعد 2-14 يومًا من التعرض للفيروس.

سعال الإنفلونزا

يمكن أن تسبب الإنفلونزا سعالًا جافًا أو مصحوبا بمخاط، وقد يكون مفاجئًا وشديدًا.

إلى جانب السعال، تظهر أيضًا أعراض مثل الحمى وآلام الجسم أثناء الإنفلونزا.

الحمى هي أحد الأعراض الشائعة للإنفلونزا، وغالبًا ما تكون مصحوبة بقشعريرة، من الأعراض المميزة آلام شديدة في الجسم وآلام في العضلات، الصداع شائع مع عدوى الإنفلونزا.

عادة ما تتطور أعراض الإنفلونزا بسرعة، في غضون أيام قليلة من التعرض للإصابة.

سعال نزلات البرد

السعال المرتبط بنزلات البرد عادةً ما يكون خفيفًا إلى متوسط الشدة، قد ينتج عن السعال مخاط شفاف أو أصفر.

يعد احتقان أو سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد الشائعة ويمكن رؤيته مع السعال والعطس المتكرر والتهاب الحلق الخفيف والتعب الخفيف.

عادة ما يكون التعب أقل حدة مقارنة بالإنفلونزا أو كوفيد، وتتطور أعراض نزلات البرد تدريجيًا على مدى بضعة أيام.

طرق الوقاية

بغض النظر عن سبب السعال، فإن الإجراءات الوقائية أمر ضروري:

نظافة اليدين: غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

نظافة الجهاز التنفسي: قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.

التباعد: حافظ على التباعد الجسدي عن الأفراد المرضى، وتجنب التجمعات.

التطعيم: احصل على اللقاحات الموصى بها، بما في ذلك لقاحات الإنفلونزا، وكوفيد-19، إن أمكن.

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