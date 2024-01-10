لن تصدق ما سيحدث للكوليسترول والسكر عند تناول 6 أكواب يوميا من الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجود الكثير من الدهون حول بطنك قد يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري، إضافة إلى مشكلات صحية خطيرة أخرى.

ومع بداية عام جديد، يضع كثيرون أمامهم هدفا يتمثل في التخلص من الوزن الزائد، وفي حين أن هناك أسبابًا مختلفة قد تجعل شخصًا ما يسعى لتحقيق هذا الهدف، إلا أن هناك مشكلات صحية لا يمكن تجاهلها إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

الدهون الحشوية تعطي الشخص مظهرا أشبه بالتفاحة

بالتحديد، قد يكون وجود الكثير من الدهون في منطقة واحدة من الجسم خطيرًا، وهو ما يعرف بـ«الدهون الحشوية»، وهي نوع من الدهون المخزنة في البطن، وغالبًا تعطي الشخص مظهرًا يشبه شكل التفاحة.

وتوجد حاجة إلى كمية صغيرة من الدهون الحشوية لحماية أعضائك وعزلها، ولكن وجود كمية كبيرة منها يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وحتى السرطان.

لذلك، إذا لاحظت أن بطنك ينمو بشكل أكبر مما كان عليه من قبل، قد يكون الوقت قد حان للتفكير في إجراء تغييرات نمط الحياة اللازمة لفقدان الوزن، إذ يعد تطبيق نظام غذائي صحي ومتوازن والالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل ثابت إحدى الطرق للقيام بذلك.

ومع ذلك، فإن إجراء تعديل بسيط يمكن أن يساعد أيضًا على تقليل الدهون غير المرغوب فيها في الجسم، فما هو؟.

رغم من أنه ربما لا يكون المشروب الأفضل، فإنه لا يمكن إنكار أن الماء هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالبقاء رطبًا بشكل جيد.

زيادة استهلاك الماء يوميا يساعد على حرق الدهون

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن زيادة استهلاكنا اليومي من الماء يمكن أن يساعد أيضًا على حرق دهون البطن وحماية أعضاء الجسم الحيوية.

ومع ذلك، فإن فكرة إمكانية استخدام الماء كبديل للطعام «لإشباعك» بسرعة ليست دقيقة، وبدلا من ذلك، يجب عليك زيادة كمية المياه التي تتناولها كجزء من تغيير نمط الحياة على المدى الطويل للمساعدة على فقدان الوزن.

ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Nutrición Hospitalaria عام 2019، أن شرب كمية كافية من الماء قد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل الشهية إذا تم تناوله قبل الوجبة، وبشكل عام يمكن أن يقلل هذا من خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.

وفي حديثها لمجلة «صحة الرجل»، قالت اختصاصية التغذية الرياضية، كيلي جونز: «إلى جانب الوجبات، قد يساعدك الترطيب الكافي على الاستماع بشكل أفضل إلى إشارات الشبع، ما يساعد جسمك على الوصول إلى الوزن الذي من المفترض أن يصل إليه بمرور الوقت».

ولكن ما هي كمية الماء التي يجب أن نشربها كل يوم؟

تنص هيئة الخدمات الصحية البريطانية، على أنه يجب عليك شرب من 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا، بما في ذلك الشاي والقهوة وفنجان من الحساء، على مدار اليوم.

وتضيف: «لا يلزم استهلاك هذا كمياه عادية ويمكن أن يشمل حليبًا قليل الدسم و/أو سكرًا منخفضًا أو مشروبات خالية من السكر مثل العصائر منخفضة السكر والشاي والقهوة»، مشيرة إلى أن استبدال المشروبات السكرية بالماء يعد إحدى الطرق للمساعدة في تسريع جهود فقدان الوزن.

تحذير من عصير الفاكهة

وفقًا للخدمة الصحية، يجب عليك أيضًا الحد من عصير الفاكهة، وتناول كوب واحد صغير كحد أقصى (150 ملليجراما) يوميًا وشربه مع الوجبة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وحذرت: «إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل، فستعاني من الجفاف، ويمكنك التعرف على هذه المشكلة من خلال البول ذي الرائحة الداكنة والقوية، إذ أنه مؤشر جيد على أننا بحاجة إلى شرب المزيد من الماء».

ولإنقاص الوزن، تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أيضًا، بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، وتناول خمس فواكه وخضروات يوميًا.

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