الامارات | نخبة الصقور تحلّق بأرقام قياسية في «بطولة فزاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقة قوية شهدتها منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، وسط تفوق لفريق «إم 7» الذي حصد رمزي فئة جير شاهين فرخ ـ جرناس، بحضور بارز من بقية الفريق، وأبرزها «إف 3 إس» و«اليلايس».

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «إس 94»، بزمن 17.598 ثانية، يليه فريق «إف 3 إس» بالطير «إس 46»، وثالثاً فريق «إم 7» بالطير «إس 323».

وأكمل «إم 7» تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير «7» بزمن 17.200 ثانية، يليه فريق «الظفرة فالكون 1» بالمركزين الثاني والثالث بالطيرين «إس 92» «إس 26».

وفي أشواط جير تبع، حقق فريق «إف 3 إس» المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 56» بزمن 17.181 ثانية، يليه فريق «اليلايس» بالمركز الثاني بالطير «تي 11»، ثم فريق «إم7 » بالطير «تي 113».

وعاد فريق «إم 7» ليحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير «تي 32» بزمن 16.699 ثانية، فيما جاء فريق «الظفرة فالكون 1» في المركز الثاني بالطير «تي 58»، وحصد «إم 7» المركز الثالث بالطير «لهب».

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير، تليها أشواط القرموشة غداً في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور.

من جهته، قال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، إن «انطلاقة المنافسات جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام قياسية على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، إذ عودتنا فئة الشيوخ على تقديم أقوى المنافسات».

وأعرب عن تطلعه لتواصل أشواط الشيوخ تقديم هذه المستويات القوية كما هي عادتها، من حيث التوقيت السريع في مختلف الأشواط والمتقارب بين الصقور بالنظر لمستوياتها وجودتها العالية، والخبرة المصاحبة للصقارين في هذه الفرق البارزة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وتمكن فريق «إم 7 » من تحقيق ثنائية الرمز في اليوم الأول من انطلاق المنافسات في فئتي جير شاهين ـ فرخ، وجرناس، بكل جدارة.

وعن هذا التفوق، قال بطي سالم الكتبي: «الحمد لله كانت انطلاقة موفقة للفريق، إذ عملنا بكل جهد في فترة التحضيرات لهذا الموسم الذي جاء تنافسياً بشكل كبير كما توقعنا، فجميع الفرق جهّزت نخبة الطيور».

وتوجه بالشكر لجميع القائمين على بطولة فزاع للصيد بالصقور على حسن التنظيم.

بطي الكتبي:

• «عملنا بكل جهد في فترة التحضيرات لهذا الموسم الذي جاء تنافسياً».

راشد الخاصوني:

• «انطلاقة مثالية، إذ عودتنا فئة الشيوخ في البطولة على تقديم أقوى المنافسات».

ختام لائق

قال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني «بفئة الشيوخ يكون ختام يليق باسم بطولة فزاع للصيد بالصقور، ونستعد حالياً لانطلاقة (كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور) في 30 الجاري، وحتى 17 فبراير المقبل مع (كأس النخبة)، بمجموع جوائز يزيد على 23 مليون درهم».