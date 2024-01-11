هل الحمية النباتية قد تدعم جهاز المناعة ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت الدراسات أن الحمية النباتية قد تقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما وجد بحث جديد أن النظام الغذائي النباتي يرتبط غالباً بانخفاض احتمالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 39%.

ووفقًا لما جاء في "مديكال إكسبريس"، فإن معدل الإصابة بعدوى كورونا أعلى لدى آكلي اللحوم مقارنة بالنباتيين: 52% مقابل 40%، وتم تقيم البحث من قبل الفريق من المعهد العالمي للتغذية والصحة ببريطانيا التأثير المحتمل للأنماط الغذائية على حدوث وشدة الإصابة بفيروس كورونا، بين 702 متطوع بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) 2022.

وبعد استطلاع المشاركين تبين أن 424 منهم من آكلي الأطعمة الحيوانية، و278 من النباتيين. وتم تقسيم آكلي اللحوم حسب معدل تناولهم لها.

لاحظ الباحثون انتشار زيادة الوزن والسمنة بشكل ملحوظ بين من يأكلون اللحوم، وهي عوامل تزيد من آثار العدوى.

كما أظهرت النتائج أن معدل الإصابة بعدوى كورونا أعلى لدى آكلي اللحوم، مقارنة بالمجموعات الغذائية النباتية: 52% مقابل 40%.

يذكر أن غير النباتيين أكثر عرضة أيضاً للإصابة بعدوى متوسطة إلى شديدة: 18% مقابل ما يزيد قليلاً عن 11%. ومع ذلك، لم يكن هناك اختلاف في مدة استمرار الأعراض.