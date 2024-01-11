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الامارات | مروحية جاءت لنقل مصاب فسقطت به أرضاً

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شكرا لقرائتكم خبر عن مروحية جاءت لنقل مصاب فسقطت به أرضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يناير 2024

سقطت مروحية تابعة للشرطة البرازيلية بعد ثوانٍ من إقلاعها وهي تنقل سائقاً مصاباً من موقع حادث مروري على أحد الطرق، في ولاية ميناس جيرايس جنوبي شرق البرازيل.


وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الحادث وقع عقب استجابة شرطة الطرق السريعة لحادث مروري شمل مقطورتي جرارين وثلاث شاحنات، ما أدى إلى إصابة أحد السائقين بجروح.


من جانبها، أوضحت شرطة الطرق السريعة الفيدرالية أن الحادث وقع بعد أن فقدت مروحة الهليكوبتر القدرة على الدوران بالسرعة المطلوبة، فسقطت وعلى متنها 6 أفراد. 

وفي النهاية، خرج جميع أفراد الطائرة بسلامة من الحادث، فيما تم نقل سائق الشاحنة المصاب إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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