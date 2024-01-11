الامارات | ملياردير إندونيسي يخسر معظم ثروته في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يناير 2024

خسر الملياردير الإندونيسي براجوجو بانجيستو قطب البتروكيماويات والطاقة معظم ثروته في يوم واحد، حين انخفضت ثروته بأكثر من الخمس أو 11.4 مليار دولار في يوم واحد.

وبحسب مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة الملياردير الإندونيسي، والتي جناها في سنوات، أكثر من الخمس، أي 11.4 مليار دولار في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسارة الفادحة بعد تراجع أسهم شركتيه، يوم الثلاثاء، بنسبة 20% لكل منهما.

وعلى الرغم من هذه الخسارة، فقد بلغ صافي ثروته بعدها 42.1 مليار دولار، بينما بلغت ثروته قبل الخسارة 53.5 مليار دولار، وعليه لا يزال بانجيستو أغنى رجل في إندونيسيا.

ويأتي الانخفاض في أسعار أسهم الشركتين، وفق محللين، إلى تغيرات في معنويات المستثمرين.

وقال المحلل في شركة "هينان بوتيهراي سيكوريتاس"، إزاريدو ابنوتاما، إن شركتي الملياردير الإندونيسيBREN وTPIA كانتا في ذروة الشراء وانخفضت الأسهم عندما رأى المستثمرون فرصة لجني الأرباح.

وفي عام 2023، أصبح الملياردير الإندونيسي، براجوجو بانجيستو، صاحب أسرع معدل نمو في الثروة بين المليارديرات، وذلك بفضل الاكتتاب العام لشركته؛ إذ قفزت ثروته نحو 600% خلال العام، إلى 31 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".