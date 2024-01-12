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الامارات | فيشن لاخياني يقدم نصائحه لجني الملايين

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك فيشن لاخياني، رجل الأعمال الماليزي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «MindValley» المنصة التعليمية المبتكرة، التي فاق عدد المشتركين فيها 2.3 مليون مشترك، خلال جلسة بعنوان «جني مليون دولار من ثلاثة ملايين متابع»، الكثير من المهارات الضرورية، والنصائح الذهبية مع جمهور «قمة المليار متابع 2024»، لجني الأموال من صناعة المحتوى.

أول نصيحة ذهبية شاركها لاخياني مع الجمهور، أن النجاح ليس له عمر محدد، مؤكداً أنه عندما بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف الجمهور بمحتواه، كان في عمر الـ40، ورغم ذلك استطاع أن يحقق أرباحاً كبيرة من المحتوى المصوّر الذي ينشره عبر قناته الشخصية على «يوتيوب»، أو قناة شركته «مايند فالي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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