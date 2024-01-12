سر رشاقة أمينة شلباية.. 3 قواعد تحافظ عليها منذ سنوات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتمتع أمينة شلباية، بقاعدة جماهيرية كبيرة، إذ تقدم عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى لتعليم السيدات والفتيات أصول «الإتيكيت»، سواء في الطعام أو التعامل مع الآخرين، وطريقة الظهور بملابس أنيقة ذات ألوان متناسقة، لكن رشاقتها لفتت انتباه كثير من متابعيها، وبدأت التساؤلات عن السر، والنظام الذي تتبعه.

تتبع أمينة شلباية خبيرة الموضة والأزياء، مجموعة من القواعد الأساسية في الروتين اليومي الخاص بها منذ سنوات عديدة، ما كان سببًا رئيسًا في وصولها إلى الوزن والجسم المثاليين، الذان تحلم بهما أي سيدة أو فتاة، وقد كشفت عن ذلك خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc».

نظام أمينة شلباية في الحفاظ على رشاقتها

لا تسير أمينة شلباية على نظام صحي قاسي، أو تحرم نفسها من تناول أطعمة معينة مثل الحلويات، بل تأكل كل ما يحلو لها، لكن بمقدار معين أو كميات بسيطة، لا تؤثر على زيادة وزنها، أو تسبب لها مشكلات صحية، قائلة: «مش حارمة نفسي، وباكل كل حاجة».

أمينة شلباية تمارس الرياضة باستمرار

تتمثل القاعدة الثانية في حياة أمينة شلباية، في ممارسة الرياضة بشكل مكثف، إذ استمرت على لعب «كرة سلة»، لمدة 12 عامًا: «الرياضة كونت جسمي ولحد النهاردة بلعب رياضة كتير جدًا».

الاستمرار سر الحفاظ على الوزن

السر الثالث كان في الاستمرارية على فعل الشيء، سواء بالمحافظة على ممارسة الرياضة باستمرار، أو تناول الطعام بكميات محددة، خاصة الأطعمة التي تحتوي على دهون، أو تعتبر غير صحية وأيضًا الحلويات.