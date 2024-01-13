الامارات | «الأندلس» تختتم برنامجها بحفل «الغيتار والألحان العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، في 15 يناير الجاري، آخر فعاليات برنامجها الفني «ليالي أندلسية: الغيتار والألحان العربية»، على مسرح قصر الإمارات.

ويقام الحفل بقيادة عازف الغيتار العالمي أنطونيو راي، وعازف العود المبدع صادق جعفر، برفقة كورال كبير من عازفي الغيتار والآلات الموسيقية الشرقية التقليدية.

ويشكل الحفل أمسيةً فنيةً متفردة تتمازج فيها الألحان الإسبانية والعربية، لتُجسّد مدى التأثير العربي في الثقافة الإسبانية إبان الحقبة الأندلسية، وتحتفي بالتراث الثقافي والفني المشترك بين العالم العربي وإسبانيا.

ويعد أنطونيو راي رمزاً للجيل المعاصر من عازفي غيتار الفلامنغو، حيث قدّم مقطوعات موسيقية ساحرة حظي على إثرها بشهرةٍ عالمية، ونال العديد من الجوائز المرموقة، من ضمنها «الغرامي اللاتينية»، والجائزة الأولى في مسابقة بوردون المرموقة للغيتار، وجائزة مورسيا Minas de la Union.

ويضفي وجود صادق جعفر رونقاً فنياً وموسيقياً استثنائياً على الأمسية الختامية للبرنامج الفني، إذ يعد أحد أعلام الموسيقى العراقيين المعاصرين، ورواد إحياء فن العود الأصيل عربياً.

وشارك جعفر في العديد من المهرجانات والمُلتقيات الفنية العالمية، وقدّم مجموعةً من المؤلفات الموسيقية التي تعكس عبقريته الفنية، وتمثل مقطوعاته على العود روائع موسيقية تجسد تفرُّد وعراقة مدرسة العود في التراث العربي.

وقال رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» محمد المر: يسرنا الإعلان عن آخر حفلات البرنامج الفني للمبادرة، والذي يحتفي بالإرث الأندلسي العريق.

وأكد أن البرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، يشكل خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة، لإبراز تفرُّد وغنى الإرث الفني للأندلس، والارتقاء بمستويات التبادل والحوار بين الثقافات، لافتاً إلى أن فعاليات البرنامج الفني تشكل فرصةً فريدةً للتفاعل والتمازج الثقافي والفني، ما يعزز فرص بناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأعرب أنطونيو راي، عن سعادته بهذه المشاركة التي تمثل إنجازاً بارزاً في مسيرته المهنية، إذ تتيح له أن يقدم مقطوعاته في منطقةٍ ذات إرث فني متميز، جنباً إلى جنب مع كوكبةٍ من الموهوبين والمبدعين من العالم العربي.

وأعرب صادق جعفر عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف إلى الاحتفاء بإرث حضارة عريقة، كانت لها إسهامات مهمة في مجالات الحياة المختلفة، ومنها الفنون، موضحاً أن هذه المشاركة تتيح له فرصة التعبير عن رؤيته التراث الأندلسي من خلال الحفل الفني «ليالي أندلسية: الغيتار والألحان العربية» الذي يجسد مدى التأثير العربي في الثقافة الفنية الإسبانية.

ويتضمّن البرنامج الفني المصاحب لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، مثل المعارض الفنية والعروض الموسيقية وورش العمل.

وتُنظّم هذه الفعاليات بهدف إبراز التراث الأندلسي الغني لتسهم في تعزيز الحوار الثقافي وتعميق الفهم المتبادل بين الثقافات.