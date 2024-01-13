الامارات | «فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أصحاب المراكز الأولى لمنافسات «الشيوخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدلت منافسات أشواط «الشيوخ» الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، بعد منافسات قوية وسط مشاركة كبيرة لنخبة الصقارين بأكثر من 3200 طير في مختلف الفئات التي أقيمت في منطقة الروية بدبي، بتنظيم من إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالنديّة والمنافسة، مع ارتفاع مستوى الفرق والصقارين المشاركين، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط بيور جير، اقتناص فريق «النيف» للمركزين الأول والثاني في شوط رمز فرخ، بواسطة الطير «بي 38»، والطير «بي 18» على التوالي، فيما ذهب المركز الثالث لفريق الوصل بالطير «بي 12».

وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف3» بالطير «12» بزمن 17.222 ثانية، أمّا المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب فريق «إف3 اس» بالطير «بي 64» بـ17.338 ثانية، وبالطير «بي 02» بـ17.380 ثانية. وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بالطير «جي 86» بزمن 17.063 ثانية، يليه فريق «اليلايس» بالطير «سي 18» بـ17.263 ثانية، ثم فريق «إف3 ار» بالطير «جي 01» بـ17.558 ثانية.

كما تفوق «إف3 ار» في رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «جي 90» بزمن 16.785 ثانية، يليه الظفرة فالكون بالطير «جي 317» بـ16.831 ثانية، ثم «إم7» بالطير «صعايب» بـ17.943 ثانية. وفي ختام المنافسات توّج كل من راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، مع التقاط الصور التذكارية، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

نسق تصاعدي

اعتبر الصقار سهيل الكندي من فريق «إف3 اس»، أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً، حيث تقدّم في كل موسم أرقاماً قياسية جديدة، الأمر الذي يدل على أن رياضة الصقارة في الطريق الصحيح وفي نسق تصاعدي، وجميع الفرق تسعى لتحقيق أفضل النتائج، بعد موسم طويل من التحضير والتدريب، واختيار الطيور المناسبة لكل بطولة وشوط.

. «النيف» يقتنص ثنائية الرمز، و«إف3» بطلاً للبيور جير جرناس.

. «إف3 اس» و«إف3 ار» سجلا حضوراً قوياً على منصة التتويج.