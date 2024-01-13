«باروكة» نادية الجندي الجديدة تعيدها لأيام الشباب.. ماذا قالت عنها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

باروكة شقراء بقصة الـ«الويفي» جعلت سنها يبدو أصغر بسنوات طويلة، قررت الفنانة نادية الجندي تغيير شكلها بـ«لوك» جديد أعادها إلى أيام الشباب، بارتداء باروكة وصفتها بـ«الطبيعية جدًا»، نسقت معها ملابس كاجوال مناسبة لمظهرها الجديد.

ظهرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لصاحبة الباروكة التي اشترتها نادية الجندي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

شاهد باروكة نادية الجندي الجديدة

أمام مرآة، وقفت نادية الجندي، بملابس كاجوال تشيد بالباروكة الجديدة وصاحبتها قائلة: «طبيعية جدًا والتانية طبيعية أوي بردوا، شاطرة خالص بحب الشاطرين اللي زيك».

وعلّقت «إيمان» صاحبة الباروكة التي اشترتها نادية الجندي، على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ،قائلة: «الباروكة الطويلة عليها أحلى ولا القصيرة».

رشاقة نادية الجندي

وعلى الرغم من تخطيها 70 عامًا، ما زالت الفنانة نادية الجندي، تتمتع برشاقة وروح شبابية، تظهر دائمًا في فيديوهاتها، وطريقة ملابسها، وكذلك قوامها الذي تحافظ عليه.

وكشفت «الجندي» في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنّها تحافظ على جمالها ولياقتها، وذلك من خلال النوم مبكرًا وعدم التدخين والإفراط في تناول الطعام: «حرمان مستمر رهيب مفيش بشر يتحمله لكن عشان شغلي»، وذلك على الرغم من كونها تعشق تناول الحلوى، وخاصة الشكولاتة، ولكنها لا تأخذ منها إلا مقدار قليل على فترات طويلة

وأكدت «الجندي» أنها تمارس الرياضة دائمًا سواء الجري أو المشي أو الأيروبكس.