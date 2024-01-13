الامارات | عراقي يشنق نفسه داخل مقهى بسبب خلافات عائلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يناير 2024

أقدم شاب عراقي في محافظة البصرة على شنق نفسه داخل مقهى يمتلكه، بينما أكد مقربون منه أنه لم يكن يشكو من أي ضائقة مادية.

وتفصيلا عُثر على الشاب مشنوقًا داخل مقهى يملكه، حيث قام بإغلاق الباب على نفسه بدعوى إنجاز بعض الأعمال، ليتم العثور عليه منتحرًا، وقد أُرسلت جثته للتشريح.

وأفاد المقربون بأن الشاب لم يكن يعاني من أي ضائقة مادية، وأنه ميسور الحال، لكنه واجه في أيامه الأخير بعض المشاكل مع أهله وأصدقاء.

ويأتي انتحار الشاب بعد سنوات على انتحار شقيقه، ذي الـ15 عامًا، حيث عُثر عليه منتحرًا بعد رسوبه في أحد المواد الدراسية.

وفوجئ أهالي المنطقة بانتحار الشاب، الذي كان يعمل على تجديد المقهى الخاص به، واشترى أثاثًا لأجل ذلك، ولكن عند الساعة الثالثة ظهرًا من يوم الأربعاء، قام بإغلاق الباب على نفسه بدعوى إنجاز بعض الأعمال، ليتم العثور عليه منتحرًا.