الامارات | امرأة تسرق 100 مليون دولار من الجيش الأميركي لشراء سيارات!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يناير 2024

تواجه سيدة من تكساس عقوبة بالسجن تكاد تقارب الـ150 عاماً، بعد احتيالها على الجيش الأميركي بمبلغ 100 مليون دولار.

بدأت عملية الاحتيال عام 2016، عندما أنشأت جانيت ياماناكا ميللو (57 عاماً)، والتي عملت مديرة برنامج مالي مدني في فورت سام هيوستن، مشروعاً وهمياً بعنوان «صحة الطفل وتنمية الشباب مدى الحياة »، وفق ما نقلت «نيويورك بوست»

بذلك، سرقت ميللو أكثر من 100 مليون دولار من أموال الجيش، بتقديم أوراق مزوّرة بانتظام تشير إلى أنّ المشروع الذي ترعاه يحقّ له تحصيل الدعم.

وقالت: إنّ شركتها المزعومة قدّمت خدمات إلى أفراد الجيش وأسرهم من خلال برنامج «إتش - 4»، الذي يركز على التنمية الإيجابية للشباب، ولكنها موّلت أسلوب حياة سخيّاً لنفسها بدلاً من ذلك. وأبلغت خدمات الإيرادات الداخلية عن الأعمال التجارية المشبوهة لميللو، عندما أدرجتها على إقراراتها الضريبية الشخصية عام 2017، متحدّثة عن أرباح قدرها 483 دولاراً على إيرادات قدرها 2152 دولاراً.

ولم تقدّم، منذ 2017، أي إقرارات ضريبية عن مشروعها. وابتاعت ميللو 31 عقاراً مختلفاً في ولايات كولورادو، وماريلاند، ونيو مكسيكو، وتكساس، وواشنطن؛ لتواصل الإسراف وتبتاع 78 سيارة، إضافة إلى أسطول من الدراجات النارية شمل 16 دراجة من طراز «هارلي ديفيدسون»، و5 من طراز «تريومف»، و4 دراجات «دوكاتي»، ودراجتين «بي إم دبليو»، ودراجة فاخرة من طراز «1955 فيراري فراتيلي 165 رايسر».

كما صادرت السلطات أكثر من 18 مليون دولار نقداً موزَّعة على 6 حسابات مختلفة مرتبطة بها، لتعتقلها في ديسمبر الماضي، بعد تعدُّد التُهم، منها 5 تتعلّق بالاحتيال، و4 تتعلّق بالانخراط في صفقة نقدية تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار، وقضية تتعلّق بسرقة الهوية، قبل أن يُطلَق سراحها من دون كفالة، في انتظار يوم 19 يناير الحالي، الذي قرّرته المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة غرب تكساس لتحديد ما إذا كانت قد أبرمت صفقة للإقرار بالذنب، أم أنها ستواجه هيئة المحلّفين والمحاكمة في 12 فبراير المقبل. وفي حال ثبوت الإدانة، ستواجه ميللو حكماً بالسجن لمدة 142 عاماً حداً أقصى.