الامارات | ناسا تكشف عن نموذج أولي للطائرة الأسرع من الصوت "اكس- 59" "الهادئة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) النموذج الأولي لطائرتها الجديدة الأسرع من الصوت "اكس- 59" بشكل علني لأول مرة.

وتم الكشف عن الطائرة، التي يبلغ طولها نحو 30 مترا، ويبلغ طول جناحيها نحو 10 أمتار، يوم الجمعة في موقع تابع لشركة لوكهيد مارتن، متعهدة وزارة الدفاع، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وبثت وكالة ناسا صورا حية لإزاحة الستار عن الطائرة عبر الإنترنت.

وتشكل الطائرة حجر الزاوية لمهمة ناسا (كويست) "كوايت سوبر سونيك تكنولوجي" أو (التكنولوجيا الأسرع من الصوت الهادئة). ومن المقرر القيام بأول اختبارات طيران للطائرة فوق مناطق محددة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، وسيتم خلالها جمع المزيد من البيانات.

وقال مدير ناسا بوب بيرس إن الطائرة "اكس-59" "هي خطوة طولها تقريبا بـ30 مترا إلى الأمام على مسار بدأ قبل عقود، للتوصل إلى رحلة تجارية أسرع من الصوت مستدامة". ووصفت نائب رئيس ناسا باميلا ميلروي الطائرة بأنها "جوهرة إضافية في تاج ناسا".

