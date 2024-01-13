"مش نزلة برد".. متحورات كورونا الجديدة تسبب هذه الأعراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

متغيرات فيروس كورونا الجديدة يمكن أن تنتشر بشكل أسرع ويمكنها التهرب من جهاز المناعة بسهولة، ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على شيء أكثر خطورة.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Cell، يمكن لأحد متغيرات فيروس كورونا الجديدة السائدة في العديد من البلدان في الوقت الحالي، أن يصيب الخلايا البشرية التي تبطن الرئة السفلية وتنخرط في اندماج غشاء الخلية المضيفة للفيروس بكفاءة أكبر، وهما ميزتان مرتبطتان بـ أعراض مرضية حادة.

ما هو متغير فيروس كورونا؟

لقد درس الباحثون بيرولا أو BA.2.86 وهو متغير JN.1. متغير BA.2.86 من أوميكرون ولديه حوالي 60 طفرة بروتينية سبايك أكثر من فيروس كورونا الأصلي، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة أكثر من سلالات أوميكرون - متغير BA.2 المبكر والمتغير XBB.1.5 المسيطر مؤخرًا فيما بينها.

ودفعت هذه الطفرات العلماء إلى القلق من أن العديد من التغييرات من شأنها أن تجعل احتواء المتغير صعبًا مثل تفشي أوميكرون الأولي في 2021-2022، بحسب تايمز أوف إنديا.

يمكن لفيروس بيرولا أو متغير BA.2.86 أن يصيب الخلايا البشرية التي تبطن الجزء السفلي من الرئتين

وقال ليو، وهو أيضًا باحث في علم الأحياء: "يبدو أن BA.2.86 قد زاد من قدرة الخلايا الظهارية للرئة البشرية على العدوى مقارنة بجميع متغيرات الأوميكرونات، لذا فإن هذا مثير للقلق بعض الشيء، وبما يتوافق مع العدوى، فقد زاد أيضًا من نشاط الاندماج مع الخلايا الظهارية للرئة البشرية، وهذا يثير مخاوف محتملة حول ما إذا كان هذا الفيروس أكثر تسببا في المرض مقارنة بمتغيرات أوميكرون الحديثة أم لا."

اكتشاف BA.2.86 لأول مرة في أوروبا والشرق الأوسط

BA.2.86 وتوابعها الفرعية، وأبرزها JN.1، تنتشر بسرعة عبر البلدان، صنفت منظمة الصحة العالمية BA.2.86 والخطوط الفرعية على أنها "متغيرات مثيرة للاهتمام"، في الولايات المتحدة، JN.1، وهو خط فرعي مشتق من BA.2.86 مسؤول عن 62% من حالات فيروس كورونا.

لهذا السبب لا يمكنك الاعتماد على المناعة الطبيعية

وفقًا لشان لو ليو، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الفيروسات في قسم العلوم البيولوجية البيطرية بجامعة ولاية أوهايو، "يجب على الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كوفيد-19 أن يتذكروا أن متغيرات أوميكرون أقل ضراوة مقارنة بالمتغيرات السابقة مثل دلتا، وهذا يعني أنها لا تجعل معظم الناس مرضى للغاية.

إذا كان لديك مرض أقل خطورة، فإن الأجسام المضادة الناتجة عن العدوى تكون منخفضة - أقل بنحو 10 أضعاف من الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح، ولهذا السبب لا يمكنك الاعتماد على العدوى الطبيعية وحدها، من أجل الحصانة."

مراقبة المتغيرات مهمة جدا

وقال ليو: "نحن نعلم أن الفيروسات التاجية عرضة لإعادة التركيب الفيروسي، مما يمكن أن يؤدي إلى متغيرات جديدة بأعداد كبيرة من الطفرات التي يمكن أن تزيد من التهرب المناعي ولكن أيضًا من شدة المرض، لهذا السبب لا تزال مراقبة المتغيرات مهمة للغاية، على الرغم من أننا في نهاية العام الرابع من الوباء، مضيفا أن متغير JN.1، أكثر مقاومة بكثير للأجسام المضادة المعادلة الفعالة ضد BA.2.86.

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