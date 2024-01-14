الامارات | 2023 العام الأكثر دفئاً.. لكن 2024 قد يكون أسخن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن 2023 كان العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، بفارق كبير، حيث اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، ومستوى عصر ما قبل الصناعة هو المستوى الرمزي الوارد في «اتفاقية باريس» بشأن تغيّر المناخ، وأن شهري يوليو وأغسطس كانا من أعلى الأشهر حرارة على الإطلاق.

وقالت البروفيسور سيليست ساولو، أمين عام المنظمة، في تصريح صحافي: «إن تغيّر المناخ هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية، وهو يؤثر فينا جميعاً، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً»، مشيرة إلى أنه ي«جب فعل المزيد بأسرع وقت، من أجل تحقيق خفض جذري في درجات الحرارة».

وأضافت أنه «بالنظر إلى أن ظاهرة (النينيو)، عادة ما يكون لها التأثير الأكبر في درجات الحرارة العالمية، بعد أن تصل إلى ذروتها»، مشيرة إلى أن عام 2024 قد يكون أكثر سخونة.