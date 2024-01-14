الامارات | «نيمبل».. روبوت لطلاء الأظافر وتجفيفها في 25 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستفيد قطاع التجميل من الابتكارات التكنولوجية في سعيه إلى جعل خدماته في متناول الجميع.

وأخيراً.. وُصف «صالون نيمبل» للأظافر، بأنه أول جهاز في العالم لهذا الغرض يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات، حيث يتيح للمرأة طلاء 10 أظافر وتجفيفها خلال 25 دقيقة، وهو مخصص للاستخدام المنزلي.

ويُعرض «الصندوق الأبيض»، الذي يزن ثمانية كيلوغرامات، حالياً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، الحدث السنوي الأهم للقطاع التكنولوجي.

وشرح مبتكروه أنه «مزوّد بكاميرات صغيرة عالية الدقة، ويستخدم تصويراً (ثلاثي الأبعاد) لتحديد شكل الأظافر وحجمها. ثم تتولى ذراع آلية صغيرة تُوجِهُها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وضع الأساس، ومن ثم الطلاء الملوّن، وأخيراً مثبّت الطلاء على الأظافر، فيما يتكفل منفاخ مهمة تجفيف كل من الطبقات الثلاث».

وعندما يُطرح هذا الجهاز بالأسواق، في مارس المقبل، سيتوافر له أكثر من 30 لوناً، على شكل كبسولات يبلغ سعر كل منها 10 دولارات، وتكفي لعمليتي تجميل أظافر كاملتين، ويُباع الجهاز لقاء 599 دولاراً.