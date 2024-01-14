الامارات | ماراثون اليوم الوطني للهجن تحسمه الأمتار الأخيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة «بطولات فزاع» في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد ضمن مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن في المرموم، بمشاركة كبيرة من 52 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كيلومتراً، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي.

وحقق عبيد محمد الخاطري، المركز الأول في السباق على ظهر المطية «هداد» بزمن 21.23.47 دقيقة، وجاء مطر محمد الحميري، ثانياً بفارق ثوانٍ قليلة على ظهر المطية «ظنون» بزمن 21.26.10 دقيقة، فيما ذهب المركز الثالث إلى حميد عبدالله الهاجري، على ظهر المطية «فعال» بزمن 21.43.30 دقيقة. وذلك بعد تنافس كبير وتقارب في التوقيت.

وتم تتويج الفائزين بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وفي حديثه عن الماراثون، قال بن دلموك: «فخورون بتزامن السباق الرئيس لماراثون اليوم الوطني للهجن، مع مهرجان سموّ ولي عهد دبي، هذه الفعالية المتميزة لواحد من أهم رموز التراث الوطني في الدولة، التي تظهر مدى اهتمام سموّه في استدامة الهوية الوطنية والموروث الشعبي بين عيال البلاد»، وأضاف: «كنا حريصين على إقامة سباقين تمهيديين للماراثون، للوقوف على جاهزية المشاركين، ولضمان تقديم مستوى يليق باسم هذا المهرجان الوطني، ونتطلع أن يكون الماراثون قد حقق الأهداف المنشودة لنا في الحفاظ على هذا الموروث».

رقم قياسي

وتابع الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول: «مشاركة غير مسبوقة لأبناء الوطن في هذا الماراثون، حيث وصل عدد المشاركين إلى 52 مشاركاً، والذي أسعدنا هو المعدل الصغير لأعمار المشاركين، والذي أعطانا مؤشراً واضحاً بأننا نسير على الخط الصحيح وفي نسق تصاعدي، وأن عشاق الهجن في ازدياد وشغف دائم لهذه الرياضة العريقة والمتأصلة في جذورنا، لذلك سنواصل في رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة في تقديم كل الدعم لها، والاستمرار في الحفاظ عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع نادي دبي لسباقات الهجن».

سيف البطولة

عبيد محمد الخاطري، عبّر عن سعادته بالفوز بسيف ماراثون اليوم الوطني للهجن، وأشار إلى أن السباقين التمهيديين اللذين سبقا الماراثون، منحاه الثقة والقدرة على الفوز، وقال: «كانت منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق، ولكن في الكيلومترين الأخيرين وصلت إلى ذروتها، وكنت بحاجة إلى تركيز كبير، واستعمال كل ما اكتسبته من خبرات في مثل هذه اللحظات، والحمدلله قطعت خط النهاية بفارق ضئيل جداً عن المنافسين».

واعتبر صاحب المركز الثاني مطر محمد الحميري، أن المشاركة في فعاليات مهرجان سموّ ولي عهد دبي للهجن، هي «إنجاز ووسام شرف لكل راكب هجن»، وقال: «ننتظر هذا المهرجان بفارغ الصبر كل عام، فقدت المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق، ولكنها كانت تجربة جميلة استفدت منها كثيراً، الأهم أننا قدمنا للجمهور الكبير الذي حضر سباقاً حافلاً بالندية والتحدي، وحافظنا على هذا الموروث الذي نفخر به».

52 متسابقاً وحضور جماهيري وتفاعل كبير.