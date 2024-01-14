10 قطع ملابس تضر صحتك- أبرزها المعاطف الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - تتسبب أنواع معينة من الملابس في الإصابة بأعراض صحية دون معرفة سببها.

فيما يلي نرصد لكم مجموعة من الملابس التي يمكن أن تتسبب مشاكل صحية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"ربطات العنق"

1- تعيق تدفق الدم إلى الدماغ

كشف باحثين في مستشفى جامعة شليفيغ هولشتاين بألمانيا إن ارتداء ربطة العنق قد يؤدي إلى مشكلة صحية.

وأجرى الباحثون دراسة نشرت في مجلة "نيوروراديولوجي" حول تأثير ارتداء ربطة العنق على تدفق الدم إلى الدماغ، شملت 30 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة، ارتدى نصفهم ربطة عنق.

وخضع جميع المتطوعين لثلاثة فحوصات الرنين المغناطيسي.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ارتدوا ربطات العنق، انخفض تدفق الدم لديهم بنسبة 7.5%، نتيجة للضغط على الوريد الوداجي والشرايين السباتية.

2 - زيادة حالة الجلوكوما سوءاً

كشفت دراسة نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون أجريت على 30 رجلاً، أن ارتداء ربطة عنق ضيقة للغاية أدى إلى زيادة ضغط السائل في العين، لدى 70٪ من الرجال الأصحاء، و60٪ من المرضى الذين يعانون من حالة الجلوكوما.

التنانير الضيقة تُفاقم آلام الظهر

يقول تيم ألارديس، أخصائي العلاج الطبيعي البريطاني، إن التنانير الضيقة تحد من حركة الساقين أثناء المشي، بطريقة تضغط على الجزء السفلي من العمود الفقري.

علاوة على ذلك، فإن حزام الخصر في معظم التنانير الضيقة يرتفع فوق الحوض، وهذا يمكن أن يقيد حركة الظهر عند الانحناء، مما قد يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر أو الورك، أو الإصابة بالانزلاق الغضروفي.

المعاطف الشتوية تسبب الحساسية

تشير دراسة أجرتها جامعة سيدني إلى أن المعاطف الشتوية والأوشحة أو البلوزات السميكة، التي لا يتم غسلها بشكل منتظم، تحتوي على كميات من العث الذي يتسبب بدوره بالحساسية والربو.

ويقول الباحثون إن التنظيف الجاف لا يقتل عث الغبار، وينصحون بغسل الملابس في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية للتخلص منه.

"حمالة الصدر"

1- يمكن أن تسبب حب الشباب

قد تتسبب الملابس بظهور حب الشباب والحساسية الجلدية عند احتكاكها المباشر بالجلد، بما في ذلك حمالات الصدر، إذ يمكن أن يؤدي التصاقها الوثيق بالجلد إلى ظهور حب الشباب وتحسس المنطقة المحيطة بها أيضاً.

ويقول الممرض التجميلي البريطاني لي غاريت إن ارتداء الوشاح على الرقبة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحساسية إذا كانت مصنوعة من الصوف، أو بسبب مسحوق الغسيل الذي استخدم في تنظيفها. كما أن الأوشحة القذرة قد تؤدي إلى ظهور البثور عندما تتلامس البكتريا الموجودة فيها مع الجلد.

2- قد تسبب حمالة الصدر حالة شبيهة بالأزمة القلبية

أحياناً قد يؤدي ارتداء حمالات الصدر الضيقة أو غير المناسبة إلى التهاب الغضروف الضلعي، وهو ألم أو التهاب في الغضروف بين الأضلاع والذي يبدو وكأنه ألم حاد وطعن في الجزء الأمامي من الصدر، وقد يعتقد بعض المرضى أنه نوبة قلبية.

ملابس النوم القطنية تسبب التعب

في درجات الحرارة الباردة، من الأفضل ارتداء ملابس النوم المصنوعة من الصوف وتفادي الملابس المصنوعة من القطن، كما يقترح بحث أجرته جامعة سيدني.

وجدت الدراسة، التي نُشرت عام 2014، أنه في درجات الحرارة المنخفضة (17 درجة مئوية)، احتاج الأشخاص الذين يرتدون القطن أو البوليستر مدة نوم أطول بمقدار 10 دقائق، وكان نومهم متقطعاً أكثر من أولئك الذين يرتدون الصوف.

الملابس المخططة قد تؤدي إلى نوبة صرع

وفقاً لتقرير حالة كتبه أرنولد ويلكنز، أستاذ علم النفس الفخري بجامعة إسيكس، إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، كانت تصاب بنوبات صرع بسبب قمصان والدها المخططة.

وبحسب البروفيسور ويلكنز، تمثل المحفزات البصرية مثل الأضواء الوامضة، مشكلة بالنسبة لحوالي 4% من الأشخاص المصابين بالصرع، وبالنسبة لمجموعة فرعية من هذه المجموعة، تنجم المشكلة عن الأنماط المخططة، خاصة تلك التي تتميز بتباين كبير بين الألوان والكثير من الخطوط الضيقة المزدحمة معاً .

وعلل ويلكنز حدوث ذلك، بأن نمط الملابس المخططة، يتسبب في تحفيز أعداد كبيرة من الخلايا العصبية في الدماغ في نفس الوقت، مما يمكن أن يؤدي إلى نوبات لدى المصابين بالصرع.

الملابس الضيقة قد تسبب القلق

وفقاً للعالمة النفسية البريطانية، الدكتورة مونيكا كاين، فإن ارتداء ملابس ضيقة، يمكن أن يسبب تغيرات في الجسم، مثل التنفس السريع، ويتفاعل بعض الناس مع هذه الأحاسيس بمزيد من القلق مما يؤدي إلى إصابتهم بنوبة ذعر.

القبعات أو خوذات الدراجة تسبب الصداع

الملابس الضيقة التي تضغط على الأعصاب القحفية في الرأس يمكن أن تؤدي إلى الصداع الضغطي، مما يؤثر على الوجه والجزء الخلفي من الرأس.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 في الدنمارك أن 30% من المشاركين عانوا من الصداع الضغطي أثناء ارتداء خوذة عسكرية.

نسيج البوليستر يزيد من سوء رائحة الجسم

تنجم رائحة الجسم عن البكتيريا الوتدية والمكورات الدقيقة، وهي بكتيريا موجودة على الجلد، يمكن أن تنمو على الأقمشة وتزدهر على البوليستر.

الملابس الرياضية الضيقة يمكن أن تقلل من أدائك

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة إسيكس، ونشرت في مجلة العلوم والطب عام 2017، فإن ارتداء ملابس رياضية ضيقة قد يقلل من أدائك الرياضي، وقد يؤثر على ضغط دمك إذا كنت في سن متقدمة.

ووجد بحث منفصل أجرته جامعة نافارا في إسبانيا أن الملابس الرياضية الضيقة ترفع درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب لدى الأشخاص في الستينيات من عمرهم، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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