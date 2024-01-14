كم من الوقت تستمر أعراض البرد والإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تزداد أعراض نزلات البرد بعد أيام قليلة من الإصابة، على الرغم أن بعض العلامات مثل: سيلان الأنف أو السعال المستمر، يمكن أن تستمر إلى 14 يوما.

وكشف تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أعراض الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا والفيروسات الأخرى تستمر إلى 7 أيام أو أسبوعين، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

ويعاني المرضى الذين يعانون من الربو من أعراض لفترة طويلة.

وقالت الدكتورة لينا وين لشبكة "سي إن إن": "الأشخاص الذين يعانون من الأعراض لأكثر من أسبوعين دون أي تحسن، يجب عليهم استشارة الطبيب فورا".

وتابعت: "يجب على الذين يعانون من ضيق في التنفس وألم في الصدر وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص في أقصى الأعمار، الأطفال حديثي الولادة وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة ويجب عليهم طلب الرعاية الطبية في وقت أقرب.

وحذرت وين أيضا من أن العدوى الفيروسية يمكن أن تتطور إلى عدوى بكتيرية إذا لم يتم علاجها. وأشارت إلى أن الأعراض يمكن أن تكون علامة على حالة أخرى.

وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات العامة التي تشير إلى متى يجب على الشخص زيارة الطبيب، إلا أن وين تشجع الجميع على البقاء متناغمين مع أجسادهم وطلب المساعدة الطبية عندما يشعرون أنه ينبغي عليهم ذلك.

وقال فيليب هوانغ، مدير الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة دالاس في تكساس، لـ ABC News: "الأشياء الوقائية كلها متشابهة، كما تعلم: ابق في المنزل إذا كنت مريضا، واغسل يديك، ولا تفرك عينيك وأنفك وفمك، واطّلع على أحدث التطعيمات".

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