الامارات | فتاة تسقط من الطابق 26 بفندق مصري .. والسلطات تحقق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت فتاة مصرية على إلقاء نفسها من الطابق الـ 26 بفندق شهير في منطقة الزمالك وسط القاهرة

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط فتاة من الطابق 26 بفندق بمنطقة الزمالك ووفاتها في الحال.

وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل موظفة في الفندق وتبلغ من العمر 22 عاما، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.

وكشف فيديو متداول تفاصيل الواقعة حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.

ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، ثم تشبثت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفو

وتستجوب السلطات حاليا شهود العيان والعاملين في الفندق لمعرفة سبب الحادث، كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها ومعرفة كافة ما جرى للفتاة قبل وقوع الحادث.

وتقرر استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم ومعرفة كافة التفاصيل المحيطة بها للوصول لملابسات الحادث الغامض والمرعب.