الامارات | اكتشاف من عهد قسطنطين الثاني في «هادريانوبوليس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت الحفريات في مدينة «هادريانوبوليس» القديمة بمنطقة «إسكي بازار» في ولاية كارابوك شمال تركيا إلى اكتشاف يضيء تاريخ المنطقة والمدينة قبل 1400 عام.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، أنه خلال أعمال التنقيب التي أجريت في المدينة القديمة، عُثر على 10 عملات معدنية في أبريق ماء فخاري (حصّالة)، يعود تاريخها إلى ما يقارب الـ14 قرناً من الزمن.

ويقود أعمال التنقيب والترميم في المدينة القديمة، إرسين تشليك باش، المحاضر في جامعة كارابوك.

يشار إلى أن المدينة التركيّة القديمة «هادريانوبوليس»، كانت تُستخدم كمستوطنة خلال العصور النحاسية المتأخرة، والعصور الرومانية والبيزنطية المبكرة.

وعُثر فيها على هيكل مقوس ومقبب، وهياكل مثل الجدران والفيلات والمباني الأثرية الأخرى، وبعض مناطق العبادة.