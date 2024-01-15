الامارات | طبيبة نفسية: قاوموا نوبات الهلع بالاسترخاء وتمارين التنفس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أخصائية الطب النفسي الألمانية، الدكتورة ميريام بريس: «إن نوبات الهلع أو الذعر هي حالة من الخوف الشديد، التي عادة ما تستمر لفترة قصيرة»، موضحة أنها «تحدث بسبب التوتر النفسي والضغط العصبي، سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية، مثل الخوف من الامتحانات أو مقابلات التوظيف أو الإجهاد في العمل».

وأشارت إلى أن النوبات قد ترجع أيضاً إلى الاستعداد الوراثي، وقد تحدث من دون محفزات.

وأضافت الدكتورة ميريام أن «نوبات الهلع لها أعراض عدة، أبرزها التنفس السريع وضيق التنفس وخفقان القلب وتسارع ضربات القلب والارتجاف».

وتشمل الأعراض أيضاً الغثيان والدوار والشعور بالإغماء والإحساس بالخدر أو الوخز وضعف الأطراف والإسهال.

ويمكن مواجهة نوبات الهلع من خلال تقنيات عدة، كالاسترخاء العضلي التقدمي، وممارسة تمارين التنفس. كما تساعد ممارسة الرياضة في مواجهة نوبات الهلع.

ونصحت الطبيبة النفسية بأنه في الحالات الشديدة، يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب.

الدكتورة ميريام بريس:

• في الحالات الشديدة من نوبات الهلع، يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب.