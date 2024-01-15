الامارات | كيفية الاستفادة من فوائد الملح مع تجنب مخاطره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن الملح يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العضلات والأعصاب، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في تناوله يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليه من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأوضحت الجمعية أنه «يمكن الاستفادة من فوائد الملح مع تجنب مخاطره، من خلال تناول الكمية اليومية الصحية منه، التي تبلغ ستة غرامات، ما يعادل نحو ملعقة شاي».

وللحد من استهلاك الملح، أوصت الجمعية بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مثل النقانق والأحسية المعلبة والبيتزا المجمدة، والوجبات الخفيفة غير الصحية، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات لاحتوائها على كثير من الملح. وبدلاً من ذلك، ينبغي طهي الطعام في المنزل مع استخدام المواد الغذائية الطازجة للتحكم في كمية الملح المضافة إلى الطعام، مع إمكانية تقليل الملح وإضافة الأعشاب ذات النكهات المميزة.

• للحد من استهلاك الملح، الأطباء ينصحون بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.