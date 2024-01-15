الامارات | «بودكاست الشباب العربي» يفتح باب التسجيل لنسخته الثالثة  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الشباب العربي عن فتح باب الترشح في النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي»، الهادف إلى تمكين الشباب الموهوبين من مختلف البلاد العربية بمهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي بسرعة عالمياً.

وينظم المركز النسخة الجديدة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، و«محتواي»، و«مُلهم بلَس»، و«أنغامي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وقالت موزة الهنائي، مدير الأبحاث الاستراتيجية في المركز: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى الارتقاء بالمحتوى المسموع، والمساهمة في إنتاج قنوات صوتية عربية شبابية بجودة عالية، وتعزيز مهارات الشباب العربي في مجال التلوين الصوتي، وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة بدعم من مختصين وخبراء في مجال البودكاست من الشركاء في البرنامج، إلى جانب مشاركتهم في دورات تدريبية وورش عمل في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، إضافة إلى جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في عالم البودكاست».

ويتضمن البرنامج دورات متخصصة في إنتاج البودكاست والتسجيل الصوتي والتلوين الصوتي، إضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، وسيحظى أفضل 20 متأهلاً بمرحلة تدريب مكثفة نهائية، تتضمن ساعات من الاستشارات التقنية مع خبراء في المجال لتطوير الأفكار، وتحسين خطة العمل، والإجابة عن الأسئلة ضمن جلسات مباشرة حول تطوير خطط العمل وتطوير الإنتاج التقني، وتطوير خطط النشر والتسويق، ويتم التدريب على مرحلتين يشارك في الأولى 100 شاب وشابة ليقدموا حلقات بودكاست بنهايتها، تختار منها لجنة البرنامج أفضل 20 حلقة، ليتأهل أصحابها إلى المرحلة الثانية التي تشمل جلسات تدريبية مكثفة، تنتهي باختيار المشاريع الفائزة لتكريم الثلاثة الأوائل.

ويستقطب البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي في دورته الثالثة الشباب العربي من سن 18 حتى 35 عاماً، من المهتمين بالبودكاست وتصميم وتخطيط وتنفيذ وإنتاج المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية.