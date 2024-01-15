الامارات | أصالة تغني في مهرجان الشيخ زايد وسط حضور لافت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، أحيت الفنانة أصالة نصري حفلاً غنائياً ضمن حفلات «ليالي الوثبة» التي ينظمها المهرجان أسبوعياً، وتحييها نخبة من النجوم العرب.

واستقبل الجمهور أصالة بترحيب كبير للتعبير عن سعادته برؤيتها على المسرح، والاستمتاع بأغانيها.

وأعربت أصالة عن سعادتها بالمشاركة ولقاء جمهورها في أبوظبي. وقالت «سعيدة بأن أكون للمرة الأولى في حفلات ليالي الوثبة بمهرجان الشيخ زايد، وإن شاء الله نلتقي دائماً».

وقدمت الفنانة مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، ومن أبرزها «شكراً» و«الصورة» و«اشتقت لك» و«اقرب قريب»، وغيرها من الأعمال المحببة لدى الجمهور، في أمسية طربية أصيلة بالهواء الطلق. وداعبت أصالة الحضور، مشكِّلةً حالة من السعادة من خلال كلماتها المعبرة عن حبها لجمهورها، والغناء معهم لأبرز الأغاني، منها «بنت أكابر»، و«يا مجنون» التي لاقت تفاعلاً كبيراً. وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، على خشبة المسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد الذي يستمر حتى التاسع من مارس المقبل.

وتمنح حفلات ليالي الوثبة فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات، وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل.